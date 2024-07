adidas hat heute vorläufige Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekannt gegeben. Im zweiten Quartal lag der währungsbereinigte Umsatz um 11 % über dem Vorjahresniveau. In Euro stieg der Umsatz des Unternehmens um 9 % auf 5,822 Mrd. € (2023: 5,343 Mrd. €). Ohne die Yeezy Verkäufe in beiden Jahren betrug der Umsatzzuwachs im zweiten Quartal 16 % auf währungsbereinigter Basis. Die Bruttomarge des Unternehmens belief sich in Q2 auf 50,8 % (2023: 50,9 %). Die Bruttomarge des zugrunde liegenden adidas Geschäfts verbesserte sich deutlich, was einen besseren Durchverkauf, weniger Rabatte, ...

