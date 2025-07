© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

BMW, Adidas, British American Tobacco, Mercedes-Benz: So bewerten Top-Analysten die Aktien. Ein Überblick.UBS hebt das Kursziel für BMW an Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 78 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Importzölle dürften sich wohl weniger stark auf die europäische Autobranche ausgewirkt haben als zunächst befürchtet, schrieb Patrick Hummel in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison. BMW könne zudem auch ohne eine politische Einigung im Zollstreit die Jahresziele erreichen. UBS stuft Adidas auf "Buy" Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 279 Euro auf "Buy" …