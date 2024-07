NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Ende Juli anstehenden Quartalszahlen dürften einen Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) um fast drei Viertel sowie einen ebenfalls deutlich rückläufigen Barmittelzufluss belegen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die zuletzt angepasste Prognose wird der Flugzeugbauer ihrer Einschätzung nach bestätigen. Entsprechend erwartet die Expertin von der Zahlenvorlage keinen großen Kurseinfluss./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 13:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 13:22 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190