FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler Truck hat aufgrund der weiterhin schwachen Marktentwicklung in China den At-equity-Buchwert des chinesischen Joint Ventures BFDA (Beijing Foton Daimler Automotive) vollständig wertberichtigt. Dies resultiere in einer nicht zahlungswirksamen Ergebnisbelastung von 120 Millionen Euro, die das bereinigte EBIT des Segments Trucks Asia sowie des Industriegeschäfts beeinträchtige, teilte der DAX-Konzern mit. Ohne diesen Einmaleffekt würde die bereinigte Umsatzrendite des Industriegeschäfts 10,2 Prozent betragen.

Wie Daimler Truck weiter mitteilte, ergab sich im Industriegeschäft im abgelaufenen Quartal nach vorläufigen Berechnungen ein bereinigtes EBIT von 1,156 (Konsensus: 1,205) Milliarden Euro bei einer bereinigten Umsatzrendite von 9,3 (Konsensus: 9,6) Prozent. Das EBIT der Daimler Truck Group erreichte 1,076 Milliarden Euro. Bereinigt waren es 1,168 Milliarden. Die Konsensschätzungen hatten hier auf 1,253 bzw. 1,259 Milliarden Euro gelautet. Der Ausblick für das Gesamtjahr werde aktuell überprüft.

Der Konzern übertraf nach eigenen Angaben im abgelaufenen Quartal in den Segmenten Trucks North America und Daimler Buses die Markterwartungen, verfehlte sie jedoch in den Segmenten Mercedes-Benz und Financial Services.

Die vollständigen Quartalszahlen sollen am 1. August veröffentlicht werden.

July 16, 2024

