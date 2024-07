EQS-Ad-hoc: Cherry SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

Cherry SE: Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2024 und Prognose für das dritte Quartal 2024



18.07.2024

Cherry SE: Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2024 und Prognose für das dritte Quartal 2024



München, 18.07.2024 - Basierend auf vorläufigen und ungeprüften Zahlen geht der Vorstand der Cherry SE im zweiten Quartal 2024 von einem Konzernumsatz von EUR 31,3 Mio. (Analystenkonsens: EUR 34,1 Mio., Q2/2023: EUR 32,6 Mio.) und einer bereinigten Konzern-EBITDA-Marge* von 5,1 % (Analysten-Konsens: 5,6 %, Q2/2023: 13,8 %) aus.



Der Umsatz in H1 entspricht damit den eigenen Erwartungen, wogegen die Gesellschaft zugleich eine besser als geplante bereinigte EBITDA-Marge erzielte. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2024 einschließlich der finalen Zahlen zum ersten Halbjahr 2024 wird wie geplant am 06. August 2024 veröffentlicht.



Für das dritte Quartal 2024 erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz von ca. EUR 35 Mio. (Q3/2023: EUR 27,3 Mio.) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge* in der Bandbreite von 5 % bis 6 % (Q3/2023: -4,6 %).



*Die Definition der bereinigten EBITDA-Marge findet sich auf Seite 26 des Geschäftsberichts 2023 der Cherry SE, der unter https://ir.cherry.de/de/ abrufbar ist.



Mitteilende Person: Oliver Kaltner, Vorstandsvorsitzender



