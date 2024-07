EQS-Ad-hoc: Limes Schlosskliniken AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Vorläufiges Ergebnis

Limes Schlosskliniken AG: Positiver Geschäftsverlauf I. Halbjahr 2024



18.07.2024 / 10:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DGAP-Adhoc: Limes Schlosskliniken AG: Positiver Geschäftsverlauf I. Halbjahr 2024 Gesamterträge 18,8 Mio. EUR + 33 %



Patiententage 24.731 + 40 %



Bruttoperiodenergebnis (EBITDA) 3.689 TEUR + 28 %



Betriebsergebnis (EBIT) 2.244 TEUR + 25 %



Ergebnis vor Steuern 2.003 TEUR + 24 %

Köln, den 18.07.2024: Die LIMES Gruppe konnte im I. Halbjahr 2024 die Gesamterträge um + 33 % auf 18,8 Mio. EUR erhöhen. Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten 40 % mehr Patienten behandelt, so dass sich die abgerechneten Patiententage auf 24.731 erhöhten. Die Belegung in den deutschen LIMES Schlosskliniken entwickelte sich positiv. Der Verlauf der PRC Zürich war temporär schwächer. Wir erwarten aber hier ein deutlich stärkeres II. Halbjahr. In den Halbjahreszahlen sind Anlaufkosten der beiden neuen Standorte in Höhe von 360 TEUR enthalten. Die Geschäftsentwicklung im I. Halbjahr wurde durch einen guten operativen Verlauf der bisherigen LIMES Kliniken sowie die Konsolidierung des Clinicum Alpinums getragen. Die Eröffnung der neuen LIMES Schlossklinik Abtsee ist für Anfang 2025 geplant. Die Übergabe der zweiten neuen Klinik LIMES Schlossklinik Bergisches Land ist für den 01.04.2025 vorgesehen. Damit stehen der LIMES Gruppe in 2025 zusätzlich 180 Behandlungsplätze zur Verfügung. Wir freuen uns, dass die Marke LIMES als Leistungsanbieter für ein hochwertiges psychiatrisches Angebot im Spektrum von Stressfolgeerkrankung, Depression, Trauma und Persönlichkeitsstörung steht und zunehmend am Markt positive Resonanz findet. Der detaillierte Halbjahresbericht der LIMES Schlosskliniken wird am 03.09.2024 veröffentlicht.

Kurzprofil: Die LIMES Schlosskliniken Gruppe betreibt hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Despressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die LIMES Schlosskliniken Gruppe stehen für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlosskliniken.de abrufbar. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

LIMES Schlosskliniken AG, Petra Kaes, Investor Relations

Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln

Tel.: 0221 669 615 10, p.kaes@limes.care , www.limes-schlosskliniken.de



Sprache: Deutsch

Unternehmen: LIMES Schlosskliniken AG, Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln, Deutschland

Telefon: 49 221 669 615 10

Email: p.kaes@limes.care

Internet: www.limes-schlosskliniken.de

ISIN: DE000A0JDBC7

WKN: AOJDBC

Börsen: Düsseldorf Freiverkehr, Primärmarkt, XETRA



Ende der Mitteilung



Ende der Insiderinformation



18.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com