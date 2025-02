EQS-Ad-hoc: Limes Schlosskliniken AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Limes Schlosskliniken AG: Vorläufiges Konzernergebnis 2024 (untestiert) / Prognose 2025



Patiententage 48.021 + 3 %



Bruttoergebnis (EBITDA) 7,3 Mio. EUR - 6 %



Betriebsergebnis (EBIT) 4,2 Mio. EUR - 17 %



Gewinn vor Steuern 3,8 Mio. EUR - 18 %



Klinik-Anlaufkosten belasten das Ergebnis 2024 mit -430 TEUR



Planung 2025: Eröffnung von zwei neuen Kliniken mit insgesamt 180 Behandlungsplätzen im II. Quartal 2025, abhängig von der finalen Erteilung der Klinikkonzessionen, die in Vorbereitung sind, deutliche Umsatzausweitung für 2025 Köln, 25. Februar 2025: Vor dem Hintergrund der zusätzlichen Belastung durch den Aufbau zwei neuer Klinikstandorte hat sich die LIMES Gruppe im Jahr 2024 solide entwickelt. Die LIMES Schlossklinik Mecklenburgische Schweiz, die LIMES Schlossklinik Fürstenhof sowie das Clinicum Alpinum konnten mit einer höheren Patientenbelegung Umsatz- und Ertragszuwächse verzeichnen. Die Paracelsus Recovery Klinik in Zürich entwickelte sich temporär schwächer, sodass wir unsere ursprünglichen Planansätze für 2024 nicht ganz erreicht haben. Die Marketingaktivitäten für die PRC Zürich wurden angepasst. In Folge hatten wir einen sehr guten Start im Jahr 2025. Im laufenden Geschäftsjahr werden wir die zur Verfügung stehenden Klinikkapazitäten deutlich ausweiten. Der zeitliche Start der Patientenbelegung in den neuen Kliniken ist noch mit Unsicherheiten behaftet, da wir auf die finale Genehmigung der Klinikkonzession nur begrenzt Einfluss haben. Abhängig von der finalen Erteilung der Klinikkonzession für die neuen Standorte rechnen wir in 2025 mit einem Umsatz von ca. 50 Mio. EUR und ein EBITDA in der Größenordnung von 8-9 Mio. EUR. Wir gehen davon aus, dass die neuen Standorte ab 2026 positive Gewinnbeiträge erzielen. Kurzprofil: Die LIMES Schlosskliniken Gruppe betreibt hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Despressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die LIMES Schlosskliniken Gruppe stehen für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlosskliniken.de abrufbar. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

LIMES Schlosskliniken AG, Petra Kaes, Investor Relations

Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln

Tel.: 0221 669 615 10, p.kaes@limes.care , www.limes-schlosskliniken.de



Sprache: Deutsch

Unternehmen: LIMES Schlosskliniken AG, Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln, Deutschland

Telefon: 49 221 669 615 10

Email: p.kaes@limes.care

Internet: www.limes-schlosskliniken.de

ISIN: DE000A0JDBC7

WKN: AOJDBC

Börsen: Düsseldorf Freiverkehr, Primärmarkt, XETRA



