HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Wacker Neuson nach Zahlen und gekappten Jahreszielen von 24,50 auf 22,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dass der Baumaschinenhersteller seine Jahresprognosen gesenkt habe, sei wohl insgesamt gesehen nicht überraschend gekommen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund dafür sei die fortgesetzte Nachfrageschwäche in allen Regionen. Die negative Stimmung dürfte nun raus sein aus den Aktien./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 08:17 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 08:17 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WACK012