Wirtschaftliche Unsicherheit belastet Nachfrage - Auftragseingang und Umsatz sinken gegenüber Vorjahr

Aufgrund des tiefen Umsatzes resultiert trotz Einsparungen ein Verlust

Hohe Anlaufkosten und ungeplanter Mehraufwand bei der Umsetzung von Automations- und Gesamtlösungsprojekten reduzierten das Ergebnis zusätzlich

Keine wesentliche Erholung im 2. Halbjahr Kennzahlen

Mio. CHF H1 2024 H1 2023 in % in % k.W.1 Auftragseingang 304.7 420.9 (27.6) (24.5) Nettoumsatz 330.9 468.3 (29.3) (26.3) Auftragsbestand 238.5 354.1 (32.7) (32.3) Betriebsergebnis (EBIT) (23.0) 25.3 - - in % Nettoumsatz (6.9) 5.4 - - Halbjahresergebnis (20.8) 19.8 - - Ergebnis je Namenaktie A in CHF (10.08) 9.55 - - Betrieblicher Free Cashflow (26.9) (34.4) - - RONOA2 in % (15.2) 12.5 - - Durchschnittliche Vollzeitstellen 3'353 3'629 (7.6) - 1 zu konstanten Wechselkursen

2 Rendite auf den durchschnittlichen Nettoaktiven

Zürich, 19. Juli 2024 - Die Marktsituation war im ersten Halbjahr 2024 weiterhin sehr angespannt. Kunden aus verschiedenen Endmärkten konnten ihre Produktionskapazitäten nicht voll auslasten und agierten in allen Regionen zurückhaltend. Obwohl Bystronic proaktiv Kosten reduzierte, konnte die Gruppe damit den Umsatzrückgang nicht kompensieren und realisierte einen Verlust im ersten Halbjahr.



Die Nachfrage nach komplexen Automationslösungen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, denn Produktivitätsgewinne dank Prozessoptimierungen sind für Kunden entscheidend. Zudem ermöglicht das Automations- und Softwareangebot den Zugang zu neuen Kundensegmenten und Märkten, insbesondere in den USA und Australien. Bystronic setzte die Implementierung der Strategie fort, um sich als Gesamtlösungsanbieter mit innovativen Maschinen, Automations- und Softwareangeboten sowie Service zu positionieren. Jedoch führten hohe Anlaufkosten und ungeplanter Mehraufwand bei der Umsetzung von komplexen Automations- und Gesamtlösungen bisher zu ungenügender Profitabilität der abgeschlossenen Projekte. Dies belastete das Ergebnis und Bystronic fokussiert darauf, diese operativen Prozesse bei künftigen Projekten zu optimieren.



Domenico Iacovelli, CEO von Bystronic seit 1. Juli 2024 kommentiert: "Aufgrund des schwierigen Marktumfelds und intensiven Wettbewerbs sowie unserer Entwicklung hin zum Gesamtlösungsanbieter stehen wir vor zahlreichen Herausforderungen. Wir fokussieren darauf, uns noch näher am Kunden zu positionieren, unser Portfolio zu schärfen und die Kostenstruktur weiter zu optimieren. Unsere Innovationskraft, die langjährige Partnerschaft mit vielen Kunden sowie die Motivation unserer Mitarbeitenden werden uns dabei zugutekommen."



Auftragseingang und Umsatz

Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit war der Auftragseingang in allen Regionen rückläufig und sank auf CHF 304.7 Mio. (-24.5% zu konstanten Wechselkursen). Entsprechend ging der Umsatz auf CHF 330.9 Mio. zurück (-26.3% zu konstanten Wechselkursen). Weil viele Kunden ihre Produktion weniger auslasten konnten und kürzere Betriebsdauern hatten, entwickelte sich auch das Service-Geschäft weniger dynamisch und der Umsatz lag leicht unter Vorjahresniveau.



Betriebsergebnis und Halbjahresergebnis

Aus den tiefen Umsatzvolumen resultierte ein EBIT von CHF -23.0 Mio. (H1 2023: CHF 25.3 Mio.). Obwohl Bystronic Fixkosten beim Personal und operative Ausgaben bereits deutlich reduziert hat, vermochte dies den Umsatzrückgang nicht zu kompensieren. Deshalb arbeitet Bystronic weiter daran, das Kosten-Optimierungs-Programm umzusetzen und wird weitere Massnahmen prüfen, um die Kostenbasis zu reduzieren. Unter anderem hat die Gruppe die Organisationsstruktur in den Regionen EMEA und APAC optimiert, um Führungsebenen zu reduzieren und Prozesse zu vereinfachen. Einmalkosten im Rahmen dieses Programms beliefen sich auf CHF 2 Mio. im ersten Halbjahr. Das Halbjahresergebnis betrug CHF -20.8 Mio. (2023: CHF 19.8 Mio.).



Betrieblicher Free Cashflow

Aufgrund des Verlustes war der betriebliche Free Cashflow negativ und belief sich auf CHF -26.9 Mio. (H1 2023: CHF -34.4 Mio.).



Ausblick

Die Marktbedingungen sind weiterhin herausfordernd und Bystronic erwartet keine wesentliche Erholung im zweiten Halbjahr 2024. Deshalb rechnet die Gruppe mit einem Auftragseingang und Umsatz unter Vorjahr und entsprechend einem wesentlichen Verlust in 2024.



Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie.

Der operative Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz (Schweiz). Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Sulgen (Schweiz), Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese (Italien), Tianjin, Shanghai und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über 30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten.





Disclaimer

Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die englische Übersetzung vom deutschen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der deutschen Version. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Lieferanten und Transportunternehmen, sowie mögliche Auswirkungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine und damit zusammenhängende Sanktionen. Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.

