Javier Perez-Freije wird neuer CFO bei Bystronic



02.06.2025 / 06:30 CET/CEST

Zürich, 2. Juni 2025 - Der Verwaltungsrat der Bystronic AG hat Javier Perez-Freije zum neuen CFO und zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er wird seine neue Tätigkeit am 1. Dezember 2025 aufnehmen.



Perez-Freije war über mehrere Jahre als CFO bei der Mikron Group tätig und übernahm zuletzt die Funktionen des CFO sowie interimistischen CEO bei der Gurit Group. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Siegen und promovierte anschliessend an der Universität St. Gallen in Innovationsmanagement.



«Wir freuen uns sehr, Javier Perez-Freije als neuen CFO bei Bystronic willkommen zu heissen», sagt Domenico Iacovelli, CEO von Bystronic. «Mit seiner fundierten Expertise als CFO und seiner langjährigen Erfahrung in Industrieunternehmen wird er einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung von Bystronic leisten.»



Bei Rückfragen:

Michael Präger

Mobile +41 79 870 01 43

michael.praeger@bystronic.com

Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie.



