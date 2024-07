HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Amadeus Fire vor Zahlen von 180 auf 155 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Gespräche mit anderen Unternehmen aus dem Sektor der Personaldienstleister zeugten von dem schwachen Marktumfeld, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. So hätten auch die jüngsten Zahlen der PageGroup enttäuscht. Daher senkte der Analyst die Schätzungen für das Gesamtjahr gesenkt und das Kursziel./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005093108