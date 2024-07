Bereits zu Wochenbeginn konnte die Warner Bros. Discovery-Aktie deutlich zulegen, nachdem Analysten der Bank of America von positiven Effekten einer hypothetischen Aufspaltung des Konzerns oder Verkäufen von Sparten berichteten. Offiziell angekündigt wurden solche Schritte bislang nicht. Die Hinweise darauf verdichteten sich aber.Anzeige:Die "Financial Times" will in Erfahrung gebracht haben, dass CEO David Zaslav derzeit mehrere Optionen prüfe, um den Aktienkurs von Warner Bros. Discovery (US9344231041) gezielt in die Höhe zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...