FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die B-Aktien des Nutzfahrzeugherstellers Volvo von 350 auf 380 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den schwachen Eckdaten des Konkurrenten Daimler Truck seien die Erwartungen an den schwedischen Lkw-Hersteller zunächst gesunken, glaubt Analyst Nicolai Kempf laut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Letztendlich habe Volvo im weiten Quartal aber besser als erwartet abgeschnitten./edh/zb



