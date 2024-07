Rund 200 Megawatt Photovoltaik-Leistung sind allein durch Stecker-Solar-Geräte in den ersten sechs Monaten 2024 hinzugekommen, wie die Behörde auf Basis der Meldungen im Marktstammdatenregister vermeldet. Wegen der vereinfachten Registrierung geht sie von einer besseren Datenlage als im Vorjahr aus. Insgesamt 9,3 Gigawatt sind im ersten Halbjahr an Erneuerbaren-Anlagen neu in Betrieb genommen worden. Inklusive der Stilllegung von Anlagen mit 0,4 Gigawatt ergibt sich damit eine Steigerung der Gesamtleistung um 5,3 Prozent seit Ende 2023, wie die Bundesnetzagentur auf Basis des Marktstammdatenregisters ...

