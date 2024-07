Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.230 Punkten berechnet, 0,7 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



"Der Dax baut seine Handelsverluste im weiteren Verlauf weiter aus und notiert aktuell bei 18200 Punkten", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Es entstehen immer mehr Risikocluster und die Gewinnwarnung von Sartorius im Einklang mit den weltweiten Computerproblemen geben dem Dax nach einmal Abwärtsdynamik."



Alles hätten die Marktteilnehmer erwartet, aber nicht, dass nun auch noch das Problem Cybersicherheit auf dem Plan trete. Seit dem Morgen berichten weltweit Einrichtungen von erheblichen IT-Problemen. Flughäfen und Krankenhäuser mussten den Betrieb stark reduzieren. "Das kann sich noch zu einem wesentlich größeren Störfaktor ausweiten und auch Wirtschaftsteile hart treffen", so Lipkow weiter.



Am Ende der Kursliste rangierte weiter Sartorius, deren Aktien nach einer abgesenkten Prognose um über 15 Prozent einbrachen.



"Derzeit sind besonders die Tourismus- und Reiseaktien betroffen. Es kann jedoch auch schnell auf andere Sektoren übergreifen. Keine Zeit für Heldentum bei den Investoren. Es steht zu viel Performance auf dem Spiel, als sich nun gegen den Abwärtstrend zu stellen", sagte Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0885 US-Dollar (-0,16 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9187 Euro zu haben.