Die Bayer-Aktie verliert heute deutlich an Wert und befindet sich aktuell mit einem Kursverlust von rund 2,5% als Dax-Schlusslicht. In der 6-Monats-Betrachtung verloren Bayer-Aktionäre rund 17% an Wert und auch langfristig hat sich die Bayer-Aktie als Kapitalvernichter herausgestellt. Denn: Im Fokus: Bayer-Aktie Auf Dekadensicht weist die Bayer-Aktie einen Kursabschlag von im...

