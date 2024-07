Durch Emissionsgutschriften aus bereits existierenden Wasserkraftprojekten wird fossiles Erdgas zu Ökogas umgelabelt. Die DUH hält diese Kompensation für untauglich und fordert fünf Gasversorger auf, ihre irreführende Werbung einzustellen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat fünf weitere Gasversorger aufgefordert, ihre irreführende Werbung für angeblich "klimaneutrales" und "klimakompensiertes" Erdgas zu unterlassen: Das Stadtwerk am See in Überlingen sowie die Stadtwerke in Aalen, Bruchsal, Neustrelitz ...

