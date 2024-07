© Foto: Unsplash



Die Aktien von Serve Robotics explodieren, nachdem der Chipriese Nvidia seine Beteiligung an dem Unternehmen bekannt gab.Nach der US-Glocke ist die Aktie von Serve Robotics um bis zu 77 Prozent auf 4,66 US-Dollar gestiegen. Am Donnerstag haben die Titel den Handel mit einem Plus von 12,4 Prozent bei 2,63 US-Dollar beendet. Das Unternehmen gab sein Börsendebüt im März und wurde im April auf den Nasdaq Capital Market gehoben. Nvidia gab in einer Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde an, dass es Stammaktien von Serve Robotics erworben hat. Bei der Transaktion, die am 31. Juli 2023 stattfand, erwarb die Nvidia Corp 62.500 Aktien zu einem Preis von vier US-Dollar pro Aktie im Gesamtwert …