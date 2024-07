NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix von 600 auf 625 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die für 2024 angepeilte Zahl von 30 Millionen Neukunden, die in seinen Augen eigentlich unmöglich schien, komme nun doch in Reichweite, schrieb Analyst Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal habe in jeglicher Hinsicht die Erwartungen übertroffen. Ein starkes Jahr 2024 werde nun wohl zur Messlatte für längerfristige Annahmen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / 03:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2024 / 03:56 / UTC



ISIN: US64110L1061