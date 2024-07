Berlin - Im Bundespräsidialamt steigt der Anteil weiblicher Führungskräfte weiter an. Künftig wird mit Daniela Lerner auch das persönliche Büro von Frank-Walter Steinmeier von einer Frau geleitet, wie der "Spiegel" berichtet.



Sie folgt auf Alexander Dubnitzki, der als Kapitän zur See auf eine militärische Position bei der Marine zurückkehrt. Mit dem Wechsel in Steinmeiers Amt sind fünf von sieben Spitzenfunktionen der Behörde in Frauenhand: Als Leiterin des Bundespräsidialamts fungiert Staatssekretärin Dörte Dinger, die Zentralabteilung der Behörde - eine von drei Abteilungen im Haus - wird von Susanne Bos-Eisolt geführt. Dazu besetzen mit Sprecherin Cerstin Gammelin und Chef-Redenschreiberin Kordula Doerfler weitere Frauen die Toppositionen der Behörde.



Im Bundespräsidialamt arbeiten etwa 250 Menschen. Das Amt ist eine oberste Bundesbehörde, die das Staatsoberhaupt bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben im In- und Ausland unterstützt.