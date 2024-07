Düsseldorf - Wegen der großflächigen globalen IT-Störung streicht Eurowings am Freitag alle innerdeutsche Flüge sowie Flüge von und nach Großbritannien bis Abflug um 15 Uhr. Die Check-In- und Boarding-Prozesse seien durch die technische Störung beeinträchtigt, teilte das Unternehmen mit.Von einer innerdeutschen Flugstreichung betroffene Fluggäste würden gebeten, eigenständig ein Bahnticket zu buchen und dieses zur Erstattung einzureichen, hieß es weiter. Auch im weiteren Tagesverlauf sei mit Verspätungen und Flugstreichungen zu rechnen. Sobald die Störung behoben sei, werde man die Passagiere umgehend auf alternative Flüge umbuchen, so Eurowings.Seit Freitagmorgen legt eine IT-Störung vielerorts Flughäfen und weitere öffentliche Einrichtungen lahm. Verantwortlich dafür soll offenbar ein Fehler in einer Aktualisierung der Crowdstrike-Software für Windows-Computer sein. Man habe den Fehler identifiziert, teilte Crowdstrike-Chef George Kurtz mit. Kunden würden nun auf ein Download-Portal für ein neues Update verwiesen.