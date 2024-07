Das junge Unternehmen Localiser bietet eine Plattform, um Ladebedarfe im öffentlich zugänglichen Bereich, also auch auf privaten Parkplätzen des Handels, der Wohnungswirtschaft oder an Autobahnen zu berechnen. Damit lässt sich besser planen, wo man wie viel Geld in öffentliche und halböffentliche Wallboxen und Ladesäulen investieren kann. Mitgründer Oliver Arnhold erläutert, wie weit das Vorhaben gediehen ist. Wer seid ihr? Oliver Arnhold: Wir sind Localiser, die digitale Plattform zur Planung von Ladeinfrastruktur. Mit Localiser findet und bewertet unsere Kundschaft die besten Standorte für öffentlich ...

