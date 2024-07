Mailand - Der frischgebackene Fußball-Europameister Alvaro Morata wechselt von Atletico Madrid zum AC Mailand. Der Stürmer unterschrieb bei den Rossoneri einen Vertrag bis 2028, teilte der Verein am Freitag mit.



Der gebürtige Madrilene bestritt sein Profidebüt für Real Madrid, bevor es ihn weiter zu Juventus Turin, dem FC Chelsea und schließlich Atletico zog. In den vergangenen Jahren war Morata immer wieder zwischen diesen Clubs verliehen worden. Zuletzt beklagte er sich über fehlende Wertschätzung in Spanien.



Morata ist aktuell Mannschaftskapitän des spanischen Nationalteams, mit dem er am Sonntag im Berliner Olympiastadion den EM-Titel gegen England holte. Insgesamt bestritt er für La Furia Roja 80 Länderspiele, in denen er 36 Tore erzielen konnte.