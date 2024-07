Die meistgehandelten Produkte: Netflix mit Quartalszahlen

Der DAX® steht vor der längsten Negativserie seit Dezember 2023 und könnte erstmals seit Juni 2023 eine gesamte Woche im Minus abschließen. TUI Calls war besonders gefragt, was auf die positiven Entwicklungen in der Reisebranche zurückzuführen ist, da steigende Buchungszahlen das Vertrauen der Investoren stärken. Netflix Call sverzeichnete ebenfalls hohes Handelsvolumen, unterstützt durch die jüngsten positiven Quartalszahlen und das anhaltende Wachstum der Abonnentenzahlen.

Die negativen Erwartungen an den Q3 Earnings Report schien die Anleger nicht abzuschrecken. Microsoft Long profitierte von soliden Unternehmensberichten und positiven Markterwartungen, die das Interesse der Anleger weiter beflügelten. Schließlich konnte der Sartorius Long aufgrund der starken Performance im Gesundheitssektor punkten, was durch anhaltend hohe Nachfrage nach Biotechnologieprodukten unterstützt wurde.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD2PNM 3,33 18208,00 Punkte 17889,5260 Punkte 55,58 Open End TUI Call HD16XP 0,61 6,51 EUR 6,001831 EUR 11,52 Open End DAX® Put HC695U 8,08 18216,69 Punkte 19015,5164 Punkte 23,12 Open End DAX® Call HD2PNK 3,45 18208,00 Punkte 17879,2565 Punkte 53,61 Open End Beiersdorf Call HB4W7U 4,61 137,40 EUR 91,53281 EUR 2,99 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.07.2024; 11:18 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD002M 1,21 18220,50 Punkte 17200,00 Punkte 147,36 17.09.2024 Netflix Call HD5R57 6,72 633,705 USD 675,00 USD 7,08 19.03.2025 DAX® Call HC9BS2 2,21 18212,82 Punkte 18700,00 Punkte 82,72 17.09.2024 Apple Call HC7L5A 1,47 223,355 USD 250,00 USD 14,20 18.06.2025 DAX® Call HD04H7 6,13 18212,82 Punkte 18600,00 Punkte 29,66 17.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.07.2024; 11:38 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Microsoft Long HD2QR8 10,05 425,825 330,373989 USD 4 Open End BASF Long HC7LBB 0,5200 444,175 41,469916 EUR 12 Open End Sartorius Long HD69WN 2,020 209,25 170,40 EUR 5 Open End DAX® Long HD6SG3 9,28 18213,00 15735,7255 Punkte 7 Open End DAX® Long HC99KX 2,870 18213,00 17623,8315 Punkte 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.07.2024; 12:14 Uhr;

