In der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sind die Antragzahlen für neue Heizungen auf der Basis erneuerbarer Energien im Juni stark angestiegen. Damit verstetigt sich der Trend, der schon im Mai zu beobachten war. Im Juni stieg die Anzahl der Anträge in der BEG-Förderung für neue Heizungen auf über 20.000 an. Dieses geht aus den Zahlen hervor, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) veröffentlicht hat. Die Zahl der Anträge ist deutlich höher als im Juni des Vorjahres. ...

