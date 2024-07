SUSS MicroTec Sartorius - der eine gefeiert, der andere verdammt. Momentaufnahme oder Trend? Süss Microtec handelte noch Stunden vor einer verbesserten Prognose aufgrund starker Umsatzentwicklung - plus 1/3 beim Umsatz mit erhöhter Marge kräftig im Minus. Dann nach der Veröffentlichung Gestern um 19:23 Uhr bis jetzt im zweistelligen Prozentbereich im Plus. Ganz anders bei Sartorius, die gestern Abend um 18:22 Uhr ihre Prognose nach unten anpassen mussten - hier wirkten sich Umsatzzahlen in rot für das erste Halbjahr aus. Und heute sollten die Anleger die Kursentwicklung im Blick haben. Bei Süss ...

