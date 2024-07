Die Folie verfügt über spezielle Mikrostrukturen, die flach einfallendes Licht effizient einkoppeln und so die Blendwirkung der Solarmodule beseitigt. Phytonics vertreibt die selbstklebende Folie, die für neue und bestehende Photovoltaik-Anlagen genutzt werden kann, als Bogen- und Rollenware. Die Blendwirkung von Solarmodulen sorgt immer wieder für Streit unter Nachbarn. Auch an Flughäfen, Verkehrswegen oder in Naturschutzgebieten werden besondere Anforderungen an Solarmodule gestellt, damit sie die Umgebung nicht blenden. Die Solarmodule sind zwar in aller Regel mit einer Anti-Reflex-Schicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...