White Plains (New York) / Accesswire / 19. Juli 2024 / Loar Holdings Inc. (NYSE: LOAR) ("Loar", "wir" oder "unser") gab heute die Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens hinsichtlich der Übernahme von Applied Avionics Inc. ("Applied Avionics") für 385 Millionen $ in bar bekannt.

Das 1968 gegründete Unternehmen Applied Avionics konzipiert, entwickelt und fertigt hochtechnische Avionik-Schnittstellenlösungen. Die Marken VIVISUN und NEXSYS von Applied Avionics werden unter anderem von führenden Anbietern von Flugzeugnachrüstungen, militärischen Hauptvertragspartnern, erstklassigen Zulieferern und Erstausrüstern bevorzugt, was die Leidenschaft von Applied Avionics für außergewöhnlichen Kundenservice, erstklassige Qualität und den Ruf als Anbieter innovativer Lösungen widerspiegelt. Da die Lösungen individuell sind, stammen nahezu alle Einnahmen von Applied Avionics aus eigenen Designs. Die Produkte von Applied Avionics sind auf einer Vielzahl von Plattformen sowohl in der kommerziellen als auch in der militärischen Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich zu finden. Applied Avionics beschäftigt an seinem Hauptsitz und in seiner Produktionsstätte in Fort Worth in Texas über 80 Mitarbeiter. Wir gehen davon aus, dass der Umsatz und das bereinigte EBITDA von Applied Avionics für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 bei etwa 40 Millionen bzw. 21 Millionen $ liegen werden. Loar geht davon aus, dass die Transaktion Steuervorteile in Höhe von etwa 45 Millionen $ mit sich bringt. Unter Berücksichtigung des geschätzten Steuervorteils wird der effektive Kaufpreis von Loar etwa das 16-Fache des bereinigten EBITDA von Applied Avionics im Jahr 2024 betragen.

"Wir freuen uns über die Aufnahme von Applied Avionics in die Loar-Familie", sagte Dirkson Charles, CEO und Executive Co-Chairman des Board of Directors von Loar. "Applied Avionics passt zu unserer strategischen Initiative, Nischenanwendungen und eigene Produkte in unser Angebot an Kundenlösungen aufzunehmen. Darüber hinaus stammen über 75 % des Umsatzes von Applied Avionics aus dem Nachrüstmarkt, was diese Eigenschaft und den strategischen Fokus von Loar weiter stärkt."

Der Abschluss der Transaktion wird kurz nach dem Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Die Übernahme wird durch zusätzliche Kreditaufnahmen im Rahmen der bestehenden Kreditabkommen von Loar sowie durch Barmittel finanziert.

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich solcher, die unsere gegenwärtigen Ansichten widerspiegeln, den Erwerb von Applied Avionics rechtzeitig abzuschließen, die Fähigkeit von Loar, diesen Erwerb zu finanzieren und die erwartete finanzielle Leistung von Applied Avionics. Die Wörter "antizipieren", "annehmen", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "zukünftig", "werden", "anstreben", "vorhersehbar", sowie die negative Version dieser Wörter oder ähnliche Begriffe und Phrasen können zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung kennzeichnen; das Fehlen dieser Wörter bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Erwartungen abweichen, und zwar aufgrund von Änderungen der globalen, regionalen oder lokalen wirtschaftlichen, geschäftlichen, wettbewerbsbezogenen, marktbezogenen, behördlichen und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir glauben, dass diese Faktoren unter anderem Folgendes umfassen: die fast ausschließliche Ausrichtung unseres Geschäfts auf die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie; unsere starke Abhängigkeit von bestimmten Kunden für einen erheblichen Teil unseres Umsatzes; die Tatsache, dass wir in der Vergangenheit Akquisitionen getätigt haben und unsere Absicht haben, weiterhin Akquisitionen zu tätigen, und dass unser Geschäft nachteilig beeinflusst werden könnte, wenn wir Akquisitionen nicht zu zufriedenstellenden Bedingungen durchführen können oder wenn wir erworbene Betriebe nicht effektiv integrieren können; und die anderen Risiken und Ungewissheiten, die unter "Risikofaktoren" in Loars Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 31. März 2024 endende Quartal, der am 14. Mai 2024 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Berichten, die von Loar von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht werden, beschrieben sind.

Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollten in Verbindung mit den anderen in dieser Pressemitteilung enthaltenen Sicherheitshinweisen gelesen werden. Alle von uns in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt. Es ist möglich, dass wir die Pläne, Absichten oder Erwartungen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt werden, nicht tatsächlich erreichen, und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontakt

Ian McKillop

Loar Group Investor Relations

mailto:IR@loargroup.com

Quelle: Loar Group Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76298Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76298&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US53947R1059Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18289287-loar-holdings-inc-uebernahme-applied-avionics-inc