ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft Hannover ISIN: DE 000 825 0002

WKN: 825 000 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 Wir laden unsere Aktionäre hiermit zu unserer 130. ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Donnerstag, 29.08.2024, um 11:00 Uhr im Vortragssaal der ÜSTRA, Goethestraße 19, 30169 Hannover, stattfinden wird.

Goethestraße 19, 30169 Hannover, stattfinden wird. I. Tagesordnung 1. Vorlage • des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023, • des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, • des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023) jeweils einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a, § 315a HGB sowie • des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024) Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Finanz- und Prüfungsausschusses vor, die KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG, Niederlassung Hannover, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen. Der Finanz- und Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde. 5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts Aufsichtsrat und Vorstand haben gemäß § 162 AktG für das Geschäftsjahr 2023 einen Vergütungsbericht erstellt. Der Vergütungsbericht wurde nach § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 zu billigen. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 ist in Ziffer II. (Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023) wiedergegeben. 6. Beschlussfassung über die Entlastung ehemaliger Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Auf Vorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands hatte die Hauptversammlung der Gesellschaft am 16.08.2018, 29.08.2019, 27.08.2020, 15.07.2021, 25.08.2022 und 31.08.2023 die Beschlussfassung über die Entlastung der im Dezember 2017 ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Herrn André Neiß und Herrn Wilhelm Lindenberg für das Geschäftsjahr 2017 jeweils vertagt. Die Vertagung erfolgte vor dem Hintergrund, dass der Aufsichtsrat eine Prüfung in Auftrag gegeben hatte, ob sich die ehemaligen Mitglieder des Vorstands während ihrer Amtszeit möglicherweise pflichtwidrig verhalten haben und dieses Verhalten zu einem Schaden der Gesellschaft geführt hat. Gegenwärtig führen die Parteien vor diesem Hintergrund einen Rechtsstreit vor dem Landgericht Hannover. Die Beschlussfassung über die Entlastung der vorgenannten ehemaligen Vorstandsmitglieder soll daher nochmals vertagt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der aus dem Vorstand im Dezember 2017 ausgeschiedenen Mitglieder, namentlich Herrn André Neiß und Herrn Wilhelm Lindenberg, für das Geschäftsjahr 2017 bis zur ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 zu vertagen. 7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung Durch das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz - ZuFinG) vom 11. Dezember 2023 wurde § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG neu gefasst. Nach neuer Rechtslage hat sich der Nachweis des Anteilsbesitzes nach § 67c Abs. 3 bei börsennotierten Gesellschaften auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Versammlung zu beziehen und nicht mehr auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung. Die Satzung soll an die geänderte Rechtslage angepasst werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: § 14 Abs. 1 Satz 5 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: "Der Nachweis hat sich auf den Geschäftsschluss des zweiundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse spätestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs des Nachweises nicht mitzurechnen sind." Im Übrigen bleibt § 14 Abs. 1 der Satzung unverändert. Die derzeit gültige Satzung ist über unsere Internetseite unter https://www.uestra.de/unternehmen/uestra/investor-relations/corporate-governance/ zugänglich. Sie wird dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. 8. Beschlussfassung über die Neuwahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern a) Frau Dr. Elisabeth Clausen-Muradian hat mit Schreiben vom 08.04.2024 ihr Aufsichtsratsmandat bei der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 29.08.2024 niedergelegt. Herr Malte Lohmann soll als Nachfolger von Frau Clausen-Muradian in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt werden. Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG und nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer zusammen. Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern, von denen 10 Mitglieder von der Hauptversammlung als Vertreter der Aktionäre zu wählen sind (§ 8 Abs. 1 der Satzung). Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so tritt dieses für die Dauer der restlichen Amtszeit an die Stelle der ausgeschiedenen Person (§ 8 Abs. 6 Unterabsatz. 3 Satz 1 der Satzung). Nach § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG muss sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern zusammensetzen Mindestanteilsgebot). Das Mindestanteilsgebot ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen, wenn nicht gemäß § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG die Seite der Anteilseigner- oder Arbeitnehmervertreter der Gesamterfüllung widerspricht. Die Seite der Arbeitnehmervertreter hat gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesamterfüllung des Mindestanteilsgebots widersprochen. Der Aufsichtsrat ist damit sowohl auf der Seite der Anteilseignervertreter als auch auf der Seite der Arbeitnehmervertreter jeweils mit mindestens drei Frauen und mindestens drei Männern zu besetzen. Der Seite der Anteilseignervertreter gehören aktuell vier Frauen und sechs Männer an. Die Wahl von Herrn Lohmann als Nachfolger von Frau Clausen-Muradian genügt damit den Anforderungen des Mindestanteilsgebots. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Malte Lohmann, Verwaltungsmitarbeiter der Landeshauptstadt Hannover, wohnhaft in Hannover, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 29.08.2024 für den Rest der ursprünglichen Amtszeit von Frau Dr. Elisabeth Clausen-Muradian, d.h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft zu wählen. Herr Malte Lohmann nimmt keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien war und hat gegenüber der Gesellschaft für den Fall seiner Wahl erklärt, dass er die Wahl annehmen wird und in Bezug auf seine Person keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 100 AktG vorliegen. b) Frau Silke Gardlo hat mit Schreiben vom 27.05.2024 ihr Aufsichtsratsmandat bei der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 29.08.2024 niedergelegt. Frau Regina Hogrefe soll als Nachfolgerin von Frau Gardlo in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt werden. Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG und nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer zusammen. Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern, von denen 10 Mitglieder von der Hauptversammlung als Vertreter der Aktionäre zu wählen sind (§ 8 Abs. 1 der Satzung). Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so tritt dieses für die Dauer der restlichen Amtszeit an die Stelle der ausgeschiedenen Person (§ 8 Abs. 6 Unterabsatz. 3 Satz1 der Satzung). Nach § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG muss sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern zusammensetzen Mindestanteilsgebot). Das Mindestanteilsgebot ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen, wenn nicht gemäß § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG die Seite der Anteilseigner- oder Arbeitnehmervertreter der Gesamterfüllung widerspricht. Die Seite der Arbeitnehmervertreter hat gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesamterfüllung des Mindestanteilsgebots widersprochen. Der Aufsichtsrat ist damit sowohl auf der Seite der Anteilseignervertreter als auch auf der Seite der Arbeitnehmervertreter jeweils mit mindestens drei Frauen und mindestens drei Männern zu besetzen. Der Seite der Anteilseignervertreter gehören aktuell vier Frauen und sechs Männer an. Die Wahl von Frau Hogrefe als Nachfolgerin von Frau Gardlo genügt damit den Anforderungen des Mindestanteilsgebots. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Frau Regina Hogrefe, selbstständige Dipl.-Kauffrau (FH), wohnhaft in Hannover, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 29.08.2024 für den Rest der ursprünglichen Amtszeit von Frau Gardlo, d.h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft zu wählen. Frau Hogrefe ist Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallentsorgungsgesellschaft Region Hannover mbH, der hannoverimpuls GmbH, der steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH sowie des Beirats der Hannover Marketing und Tourismus GmbH und hat gegenüber der Gesellschaft für den Fall ihrer Wahl erklärt, dass sie die Wahl annehmen wird und in Bezug auf ihre Person keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 100 AktG vorliegen. II. Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 Nachfolgend ist der von Vorstand und Aufsichtsrat erstellte Vergütungsbericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 nebst Prüfungsvermerk wiedergegeben: Vergütungsbericht 2023 Der Bericht wurde vom Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft im Einklang mit den Anforderungen des § 162 Aktiengesetz AktG) sowie den Rechnungslegungsvorschriften (HGB, IFRS) erstellt und wird gemäß § 120a Abs. 4 AktG der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 29. August 2024 zur Billigung vorgelegt. Der Vergütungsbericht gibt Auskunft über die im Geschäftsjahr 2023 den aktiven und früheren Mitgliedern des Vorstands und Aufsichtsrats der ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft (nachfolgend "ÜSTRA") geschuldete und gewährte sowie für das Geschäftsjahr 2023 zugesagte Vergütung. Die Vergütung für die Vorstandstätigkeit im Geschäftsjahr 2023 beruht auf dem aktuellen Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der ÜSTRA (nachfolgend "Vergütungssystem Vorstand"), welches gemäß § 87a Abs. 1 AktG entwickelt und von der ordentlichen Hauptversammlung am 15.07.2021 bei 26.287.323 gültig abgegebenen Stimmen (99,57% des Grundkapitals) mit einer Mehrheit von 99,90 % gebilligt wurde. Die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats (nachfolgend "Vergütungssystem Aufsichtsrat") wurde in derselben Hauptversammlung bei 26.287.323 gültig abgegebenen Stimmen (99,57% des Grundkapitals) mit einer Mehrheit von 99,92% der abgegebenen Stimmen gemäß § 113 Abs. 3 AktG bestätigt. Das Vergütungssystem Vorstand fand im Geschäftsjahr 2023 für alle aktiven Vorstandsmitglieder Anwendung; das Vergütungssystem Aufsichtsrat auf alle aktiven Aufsichtsratsmitglieder. Eine vollständige Beschreibung der Vergütungssysteme ist unter https://www.uestra.de/unternehmen/uestra/investor-relations/corporate-governance/ öffentlich zugängig. I. Vergütung der Mitglieder des Vorstands 1. Vorstandsvergütung im Geschäftsjahr 2023 im Überblick Das Vergütungssystem Vorstand ist ein wesentlicher Baustein für die zielgerichtete strategische Ausrichtung der ÜSTRA. Das Vergütungssystem zielt darauf ab, die Vorstandsmitglieder entsprechend ihrem Aufgaben- und Verantwortungsbereich angemessen zu vergüten und die Leistung eines jeden Vorstandsmitglieds sowie den Erfolg des Unternehmens unmittelbar zu berücksichtigen. Die Struktur des Vergütungssystems für den Vorstand ist darauf ausgerichtet, einen Beitrag zur Umsetzung der auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit angelegten Unternehmensführung zu leisten. Deshalb berücksichtigt das Vergütungssystem neben finanziellen Leistungskriterien auch nicht-finanzielle Nachhaltigkeitskriterien. Die ÜSTRA ist ein börsennotiertes Verkehrsunternehmen und betreibt mit ihren Stadtbussen und Stadtbahnen im Auftrag der Region Hannover auf Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) im Sinne der VO (EG) 1370/2007 das Stadtbus- und Stadtbahnliniennetz im Verkehrsverbund Großraumverkehr Hannover (GVH). Die ÜSTRA ist Partner im GVH und als Mobilitätsdienstleister mit über 170 Millionen Fahrgästen im Jahr ein leistungsstarker und umweltfreundlicher Partner für die effiziente und klimaschonende öffentliche Mobilität. Zur langfristigen Unternehmenssicherung hat die ÜSTRA im Mai 2008 einen Partnerschaftsvertrag mit der Region Hannover als Mehrheitsgesellschafter des GVH, dem Betriebsrat sowie der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) abgeschlossen. Der Partnerschaftsvertrag und der öffentliche Dienstleistungsauftrag (ÖDA)] stellen den normativen Rahmen zur Umsetzung und Weiterführung der Unternehmensstrategie dar. Die ÜSTRA verfolgt das langfristige Ziel, ihre Stellung als nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen, kundenorientierte Dienstleisterin, attraktive Arbeitgeberin, innovatives Unternehmen und Kompetenzträgerin im Nahverkehr weiter zu festigen. Als öffentliches Verkehrsunternehmen ist die ÜSTRA den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit verpflichtet und verankert die soziale, wirtschaftliche und ökologische Verträglichkeit in ihren Aktivitäten. Die Vorstandsvergütung der ÜSTRA dient der nachhaltigen Incentivierung der Vorstandsmitglieder unter Berücksichtigung dieser strategischen Handlungsfelder für eine zukunftsorientierte Unternehmensentwicklung und zur Schärfung des Unternehmensprofils in der Region Hannover. Entsprechend basiert das Vergütungssystem für den Vorstand der ÜSTRA auf folgenden Leitlinien: • Eine transparente, nachvollziehbare und am nachhaltigen Erfolg des Gesamtunternehmens orientierte Vergütung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie. • Die Vergütung der Vorstandsmitglieder steht in einem angemessenen Verhältnis zu Aufgabenspektrum und Leistung des jeweiligen Vorstandsmitglieds. Variable Vergütungsbestandteile werden von der Erreichung ambitionierter, aber realistischer Zielsetzungen abhängig gemacht und wesentliche Zielverfehlungen führen zu einer spürbaren Verringerung der Vergütung. • Das Vergütungssystem leistet einen wichtigen Beitrag, um die Interessen der Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter und weiteren Stakeholder zu verknüpfen. • Das Zielvereinbarungssystem für den Vorstand nach dem Prinzip "Management by Objectives" soll eine enge Verzahnung mit den strategischen Handlungsfeldern der ÜSTRA sicherstellen sowie die Einhaltung der im Partnerschaftsvertrag und öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) definierten Ziel- bzw. Sollgrößen gewährleisten. • Die Vergütung der Vorstandsmitglieder ist sowohl in ihrer Höhe als auch in ihrer Struktur marktüblich und trägt der Größe, der Komplexität sowie der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens Rechnung.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Gesamtüberblick über die Bestandteile des für das Geschäftsjahr 2023 geltenden Vergütungssystem Vorstand: Bestandteil Zielsetzung Ausgestaltung Erfolgsunabhängige Vergütung Grundvergütung Sicherung eines angemessenen Grundeinkommens unter Berücksichtigung von Aufgabenspektrum und Ressortzuschnitt, Erfahrung und weiteren Parametern Festes Grundgehalt pro Geschäftsjahr

Auszahlung monatlich in zwölf gleichen Teilbeträgen

Vorstandsvorsitz: 270 TEUR

Ordentliches Vorstandsmitglied: 235 TEUR Nebenleistungen Dienstwagen oder Mobilitätspauschale

Marktübliche Telekommunikationsmittel

Versicherungsschutz in verschiedenen Bereichen Altersvorsorge Aufbau bzw. Fortführung einer Altersvorsorge Keine Versorgungszusage

Freiwilliger Zuschuss zur Altersvorsorge pro Kalenderjahr

Maximal 15% der Grundvergütung

Wahl der Form der Altersvorsorge obliegt jeweils dem Vorstandsmitglied

Zweckmäßige Verwendung des Zuschusses ist nachzuweisen Erfolgsabhängige Vergütung Tantieme Förderung der Geschäftsstrategie und der langfristigen und nachhaltigen Unternehmensentwicklung Leistungsbezogene Tantieme auf Grundlage eines Zielvereinbarungssystems ("Management by Objectives"), die vollständig in Geld gewährt wird

Höchstens 30% der festen Grundvergütung (Cap)

Mehrjährige Bemessungsgrundlage und Auszahlung der variablen Vergütung (70% Ausgangsjahrtranche; 15% Folgejahrtranche; 15% Folgejahrtranche)

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungskriterien Weitere Vergütungsregelungen Maximalvergütung gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG Vermeidung unkontrolliert hoher Auszahlungen Vorstandsvorsitz: 500 TEUR

Jedes weitere Vorstandsmitglied: 425 TEUR Vergütung im Krankheitsfall Fortzahlung Grundvergütung von bis zu 6 Wochen

Ab der 7. Woche Zuschuss, der der Differenz zwischen Grundvergütung und gesetzliche Krankengeldleistungen entspricht Vergütung im Todesfall Zahlung Grundvergütung für den Sterbemonat und weitere drei Monate an die Hinterbliebenen

2. Zielvereinbarung und Zielerreichung 2022 (fällig in 2023) Der Zielerreichungsgrad des Gesamtvorstands und damit auch der individuelle Zielerreichungsgrad der Vorstandsmitglieder wurde vom Aufsichtsrat mit 107,5 % festgestellt. Zielbereiche Gewichtung Zielerreichungsmaßstab Zielerreichung 31.12.2022 Finanzziele



Einhaltung des Wirtschaftsplans des Jahres 2022; Basis ist das geplante Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von

- 98.584 T€

(Das Wirtschaftsplanergebnis ist ggf. um unvorhergesehene bzw. nicht vom Vorstand beeinflussbare Ergebnisse zu korrigieren).

(Gewichtung 50 %)



Einhaltung der Sollkosten aus dem Öffentlichen Dienstleistungsauftrag Stadtverkehr Hannover

(Gewichtung 50 %) 30 % a) Stufe 5: 7,5 % besser als Stufe 3 (= 150%)

Stufe 4: 3,75 % besser als Stufe 3 (= 125%)

Stufe 3: - 98.584 T€ = Plan (= 100%)

Stufe 2: 3,75 % schlechter als Stufe 3 (= 50%)

Stufe 1: 7,5 % schlechter als Stufe 3 - 48,1 Mio. €

Stufe 5

150 %

= 22,5 % b) Ja/Nein Ja

= 15% Kundenziele



Einhaltung der Qualitätsmerkmale

Qualitätskennzahlen gemäß Öffentlichem Dienstleistungsauftrag Stadtverkehr Hannover

(Gewichtung 50 %)



Gesamtzufriedenheit (gem. ÖDA Anlage 2 Abs. 5 Pkt. 19)

(Gewichtung 50 %) 30 % Stufe 5 = > 101,0 % (= 150%)

Stufe 4 = 100,5 % (= 125%)

Stufe 3 = 100,0 % (= 100%)

Stufe 2 = 99,5 % (= 50%)

Stufe 1 = < 99,5 %



Anmerkung: Die Skalierung gilt für den Durchschnitt beider Teilziele 102,5 %

Stufe 5

150 %

= 45 % Führungs- und Personalziele



Erhöhung des Frauenanteils auf 22% bis 2022.



Meilenstein 31.12.2022: 21,3 %

(Gewichtung 50 %)



Einhaltung der Gesundheitsquote von 94,1% (Durchschnitt der Jahre 2020 und 2021)

(Gewichtung 50 %) 15 % a) Stufe 5 = > 22,4 % (= 150%)

Stufe 4 = 22,2 % (= 125%)

Stufe 3 = 22,0 % (= 100%)

Stufe 2 = 21,8 % (= 50%)

Stufe 1 = < 21,6 % 21,3 %

Stufe 1

0 %

= 0 % b) Stufe 5 = > 94,3 (= 150%)

Stufe 4 = 94,2 (= 125%)

Stufe 3 = 94,1 (= 100%)

Stufe 2 = 94,0 (= 50%)

Stufe 1 = < 93,9 92,6 %

Stufe 1

0 %

= 0 % Projekt- und Prozessziele 25 % Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie (mehrjähriges Ziel) (6 %) a) Ja /nein Ja

= 6 % Implementierung der Digitalisierungsstrategie (6 %) b) Ja/nein Ja

= 6 % Ziele aufgrund Dienstverschaffung GF-Leistungen ÜSTRA ./. regiobus

[gemäß Vorgabe regiobus] (13 %) c) [gemäß Vorgabe regiobus] Ja

= 13 % = 107,5 %

3. Höhe der Vorstandsvergütung im Geschäftsjahr 2023 a. Vergütung der im Geschäftsjahr aktiven Mitglieder des Vorstands Die nachfolgende Tabelle zeigt die den aktiven Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2023 und 2022 gewährte und geschuldete Vergütung gemäß § 162 Abs. 1 S. 1 AktG. Mitglieder des Vorstands Feste Vergütung Variable Vergütung Gesamtvergütung Grundvergütung Nebenleistungen Zuschuss Altersvorsorge Summe Tantieme2 Elke Maria van Zadel

(Vorstandsvorsitzende) 2023 in TEUR 270 5 30 305 682 373 2023 in %1 72,4 1,3 8,1 81,8 18,2 100,0 2022 in TEUR 270 4 30 304 542 358 2022 in %1 75,4 1,1 8,4 84,9 15,1 100,0 Denise Hain 2023 in TEUR 235 6 30 271 60 2 331 2023 in %1 71,0 1,8 9,1 81,9 18,1 100,0 2022 in TEUR 235 1 30 266 492 315 2022 in %1 74,6 0,3 9,5 84,4 15,6 100,0 Regina Oelfke 2023 in TEUR 235 2 30 267 56 323 2023 in %1 72,8 0,6 9,3 82,7 17,3 100,0 2022 in TEUR 235 3 30 268 29 297 2022 in %1 79,1 1 10,1 90,2 9,8 100,0

1 Die hier angegebenen relativen Anteile beziehen sich auf die in der Tabelle dargestellte Gesamtvergütung.

2 Die variable Tantieme wird bei der Gesellschaft auch als sogenannte Jahresabschlussvergütung bezeichnet. b. Vergütung ehemaliger Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2023 (in TEUR) Früheren Vorstandsmitgliedern wurde im Geschäftsjahr 2023 keine Vergütung gemäß § 162 Abs. 1 S. 1 AktG gewährt und geschuldet. 4. Pensionsverpflichtungen im Geschäftsjahr 2023 Für das ordentliche Vorstandsmitglied Denise Hain bestehen aus Vorbeschäftigung Pensionsverpflichtungen in Höhe von 149 TEUR zum 31.12.2023 (im Vorjahr 161 TEUR). 5. Einhaltung der Vergütungsobergrenze (Maximalvergütung) im Geschäftsjahr 2023 Die entsprechend § 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AktG festgelegte Maximalvergütung für die Vorstandsvorsitzende in Höhe von EUR 500.000 und für jedes weitere Vorstandsmitglied in Höhe von EUR 425.000 wurde eingehalten. Die Einhaltung der jeweiligen Maximalvergütung ergibt sich aus der Tabelle in vorstehender Ziffer 3a. und einem Vergleich der dort angegebenen Gesamtvergütung im Jahr 2023 mit der jeweiligen Maximalvergütung für das betreffende Vorstandsmitglied. 6. Rückforderung von variablen Vergütungsbestandteilen Im Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat von der Möglichkeit, variable Vergütungsbestandteile einzubehalten bzw. zurückzufordern, keinen Gebrauch gemacht. II. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 1. Aufsichtsratsvergütung im Geschäftsjahr 2023 im Überblick Das Vergütungssystem Aufsichtsrat trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder der ÜSTRA Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm obliegende Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird bei der ÜSTRA durch die Hauptversammlung auf Grundlage von § 13 der Satzung festgelegt. Die an die Mitglieder ausgezahlte Vergütung entspricht dem Vergütungssystem Aufsichtsrat. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer baren Auslagen jeweils eine feste jährliche Vergütung. Die Festvergütung je Geschäftsjahr beträgt EUR 1.000, wobei der Aufsichtsratsvorsitzende den doppelten Betrag (EUR 2.000) und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende den eineinhalbfachen Betrag (EUR 1.500) dieses Pauschalbetrags erhält. Die jeweilige Höhe der festen Vergütung berücksichtigt somit die konkrete Funktion und die Verantwortung der Mitglieder des Aufsichtsrats. Eine variable Vergütung, die vom Erreichen bestimmter Erfolge oder Ziele abhängt, ist nicht vorgesehen. Die Vergütung kann daher nur eingeschränkt auf die Geschäftsstrategie ausgerichtet werden und so auch nur bedingt auf die langfristige Entwicklung der Gesellschaft Einfluss nehmen. Jedoch wird damit der unabhängigen Kontroll- und Beratungsfunktion des Aufsichtsrats Rechnung getragen, die nicht auf den kurzfristigen Unternehmenserfolg, sondern auf die langfristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet ist. Zusätzlich erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld für jede Sitzung des Aufsichtsrats, des Präsidialausschusses oder eines der Fachausschüsse, an der es teilnimmt. Das Sitzungsgeld beträgt EUR 75. Der Anspruch auf Zahlung der Festvergütung und des Sitzungsgeldes entsteht zeitanteilig für jeden vollen Kalendermonat der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat bzw. der Teilnahme an den Sitzungen. Die Festvergütung wird als Einmalbetrag im Dezember eines jeden Jahres fällig und ausgezahlt. Die Auszahlung der Sitzung der Sitzungsgelder erfolgt jeweils im Nachgang zu den Sitzungen. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehören oder den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat führen, erhalten eine im Verhältnis der Zeit geringere Vergütung. Aufgrund der besonderen Natur der Aufsichtsratsvergütung, die für die Tätigkeit gewährt wird, und die sich grundlegend von der Tätigkeit der Arbeitnehmer der Gesellschaft und des Konzerns unterscheidet, kommt ein sogenannter vertikaler Vergleich mit der Arbeitnehmervergütung nicht in Betracht. 2. Höhe der Aufsichtsratsvergütung im Geschäftsjahr 2023 In der nachfolgenden Tabelle wird die gewährte und geschuldete Vergütung für die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2023 und 2022 dargestellt: Amtierende Aufsichtsratsmitglieder Grundvergütung Sitzungsgeld Gesamtvergütung Ulf-Birger Franz 2023 in EUR 2.000 1.200 3.200 2023 in % 62,5 37,5 100 2022 in EUR 2.000 1.200 3.200 2022 in % 62,5 37,5 100 Christian Bickel 2023 in EUR 1.500 1.125 2.625 2023 in % 57,1 42,9 100 2022 in EUR 1.500 1.200 2.700 2022 in % 55,6 44,4 100 Mira Ball

(bis 31.05.2022) 2023 in EUR ./. ./. ./. 2023 in % ./. ./. ./. 2022 in EUR 500 300 800 2022 in % 62,5 37,5 100 Dr. Elisabeth Clausen-Muradian

(seit 25.08.2022) 2023 in EUR 1.000 675 1.675 2023 in % 59,7 40,3 100 2022 in EUR 333 450 783 2022 in % 42,5 57,5 100 Daniel Di Michele 2023 in EUR 1.000 1.050 2.050 2023 in % 48,8 51,2 100 2022 in EUR 1.000 1.125 2.125 2022 in % 47,1 52,9 100 Metin Dirim 2023 in EUR 1.000 1.725 2.725 2023 in % 36,7 63,3 100 2022 in EUR 1.000 1.125 2.125 2022 in % 47,1 52,9 100 Marian-Kristoff Drews

(seit 05.09.2022) 2023 in EUR 1.000 1.500 2.500 2023 in % 40,0 60,0 100 2022 in EUR 333 750 1.083 2022 in % 30,7 69,3 100 Holger Elix 2023 in EUR 1.000 750 1.750 2023 in % 57,1 42,9 100 2022 in EUR 1.000 900 1.900 2022 in % 52,6 47,4 100 Daniel Farnung 2023 in EUR 1.000 825 1.825 2023 in % 54,8 45,2 100 2022 in EUR 1.000 900 1.900 2022 in % 52,6 47,4 100 Juliane Fuchs 2023 in EUR 1.000 675 1.675 2023 in % 59,7 40,3 100 2022 in EUR 1.000 900 1.900 2022 in % 52,6 47,4 100 Silke Gardlo 2023 in EUR 1.000 750 1.750 2023 in % 57,1 42,9 100 2022 in EUR 1.000 1.050 2.050 2022 in % 48,8 51,2 100 Hermann Hane

(bis 25.08.2022) 2023 in EUR ./. ./. ./. 2023 in % ./. ./. ./. 2022 in EUR 500 675 1.175 2022 in % 42,6 57,4 100 Claudia Hopfe 2023 in EUR 1.000 1.125 2.125 2023 in % 47,1 52,9 100 2022 in EUR 1.000 1.275 2.275 2022 in % 44,0 56,0 100 Frank Jacobs

(bis 25.08.2022) 2023 in EUR ./. ./. ./. 2023 in % ./. ./. ./. 2022 in EUR 500 375 875 2022 in % 57,1 42,9 100 Linda Katzmarek 2023 in EUR 1.000 675 1.675 2023 in % 59,7 40,3 100 2022 in EUR 1.000 1.200 2.200 2022 in % 45,5 54,5 100 Eike Lengemann

(seit 25.08.2022) 2023 in EUR 1.000 750 1.750 2023 in % 57,1 42,9 100 2022 in EUR 333 450 783 2022 in % 42,5 57,5 100 Karsten Melching 2023 in EUR 1.000 825 1.825 2023 in % 54,8 45,2 100 2022 in EUR 1.000 975 1.975 2022 in % 50,6 49,4 100 Swantje Michaelsen

(bis 25.08.2022) 2023 in EUR ./. ./. ./. 2023 in % ./. ./. ./. 2022 in EUR 500 300 800 2022 in % 62,5 37,5 100 Michaela Michalowitz 2023 in EUR 1.000 750 1.750 2023 in % 57,1 42,9 100 2022 in EUR 1.000 825 1.825 2022 in % 54,8 45,2 100 Ernesto Nebot Pomar 2023 in EUR 1.000 900 1.900 2023 in % 52,6 47,4 100 2022 in EUR 1.000 1.275 2.275 2022 in % 44,0 56,0 100 Carsten Oppermann

(bis 31.08.2023) 2023 in EUR 583,33 300 883,33 2023 in % 66,0 34,0 100 2022 in EUR 1.000 450 1.450 2022 in % 69,0 31,0 100 Marc Perl

(seit 31.08.2023) 2023 in EUR 333,33 300 633,33 2023 in % 52,6 47,4 100 2022 in EUR ./. ./. ./. 2022 in % ./. ./. ./. Frank Straßburger 2023 in EUR 1.000 1.050 2.050 2023 in % 48,8 51,2 100 2022 in EUR 1.000 900 1.900 2022 in % 52,6 47,4 100 Andrea Wemheuer

(seit 25.08.2022) 2023 in EUR 1.000 525 1.525 2023 in % 65,6 34,4 100 2022 in EUR 333 300 633 2022 in % 52,6 47,4 100 Eberhard Wicke

(bis 25.08.2022) 2023 in EUR ./. ./. ./. 2023 in % ./. ./. ./. 2022 in EUR 500 600 1.100 2022 in % 45,5 54,5 100 Prof. Dr. Roland Zieseniß

(seit 25.08.2022) 2023 in EUR 1.000 1.500 2.500 2023 in % 40,0 60,0 100 2022 in EUR 333 825 1.158 2022 in % 28,8 71,2 100

III. Vergleichende Darstellung der Ertragsentwicklung sowie der Veränderung der Vergütung der Arbeitnehmer, des Vorstands und des Aufsichtsrats Die nachfolgende Tabelle stellt gemäß § 162 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AktG die Ertragsentwicklung der ÜSTRA, die jährliche Veränderung der Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie die jährliche Veränderung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer auf Vollzeitäquivalenzbasis in den Geschäftsjahren 2020, 2021, 2022 und 2023 dar. Die Ertragsentwicklung wird anhand des Jahresergebnisses der ÜSTRA nach HGB auf Grundlage des jeweiligen Jahresabschlusses und der Einhaltung der ÖDA-Sollkosten dargestellt. Beides sind als wesentliche Steuerungsgrößen auch Grundlage der finanziellen Ziele in der variablen Vergütung des Vorstands. Für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wird die im jeweiligen Geschäftsjahr gewährte und geschuldete Vergütung Gesamtvergütung) im Sinne des § 162 Abs. 1 S. 1 AktG dargestellt. Für die Darstellung der durchschnittlichen Vergütung von Arbeitnehmern auf Vollzeitäquivalentbasis wird auf den Kreis der STRA-Mitarbeiter (ohne Konzerngesellschaften) abgestellt. Die durchschnittliche Vergütung der Arbeitnehmer umfasst den Personalaufwand für Löhne und Gehälter, für Nebenleistungen, für Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie für jegliche dem Geschäftsjahr zuzurechnenden kurzfristig variable Vergütungsbestandteile (z.B. in Form von Boni). Somit entspricht, im Einklang mit der Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats, auch die Vergütung der Arbeitnehmer im Grundsatz der gewährten und geschuldeten Vergütung im Sinne des § 162 Abs. 1 S. 1 AktG. 2020 Veränderung

in % 2021 Veränderung

in % 2022 Veränderung

in % 2023 Ertragskennzahlen Jahresergebnis (in TEUR) -52.795 -25,1 -66.023 +28,8 -48.130 -52,2 -71.611 Einhaltung ÖDA-Soll-kosten Ja Ja Ja Ja Arbeitnehmervergütung (in EUR je Ø Vollzeit-Äquivalenz) Gesamtbelegschaft 57.454 +2,5 58.873 +2,4 60.314 +5,6 63.705 Tarifmitarbeiter 58.511 +2,4 59.894 +2,8 61.601 +5,7 65.126 Vorstandsvergütung

(in TEUR) Vorstandsmitglieder Elke Maria van Zadel[1] 272 +26,5 344 +3,9 358 +4,2 373 Denise Hain 307 +4,9 322 -2,2 315 +5,1 331 Regina Oelfke[2] ./. ./. 156 +47,5 297 +8,8 323 Ehemaliges Vorstandsmitglied Dr. Volkhardt Klöppner[3] 360 +103,3 732 ./. ./. Aufsichtsratsvergütung (in EUR) Aufsichtsratsmitglieder Ulf-Birger Franz 3.200 0,0 3.200 0,0 3.200 0,0 3.200 Christian Bickel 2.550 +29,4 3.300 -18,2 2.700 -2,8 2.625 Mira Ball6 1.450 +15,5 1.675 -52,2 800 ./. Dr. Elisabeth Clausen-Muradian3 ./. ./. 783 +113,9 1.675 Willi Degener5 1.825 +61,6 2.950 ./. ./. Daniel Di Michele4 ./. ./. 2.125 -3,5 2.050 Metin Dirim 2.050 -14,6 1.750 +21,4 2.125 +28,2 2.725 Marian-Kristoff Drews1 ./. ./. 1.083 +130,8 2.500 Holger Elix 1.825 +4,1 1.900 0,0 1.900 -7,9 1.750 Daniel Farnung 1.975 -7,6 1.825 +4,1 1.900 -4,0 1.825 Juliane Fuchs 1.600 +14,1 1.825 +4,1 1.900 -11,8 1.675 Silke Gardlo 2.125 +17,6 2.500 -18,0 2.050 -14,6 1.750 Hermann Hane2 2.275 +19,8 2.725 -56,9 1.175 ./. Claudia Hopfe 1.900 +11,8 2.125 +7,1 2.275 -6,6 2.125 Frank Jacobs2 1.675 +17,9 1.975 -55,7 875 ./. Linda Katzmarek 1.825 0,0 1.825 +20,5 2.200 -23,9 1.675 Uwe Köhler5 1.900 -7,9 1.750 ./. ./. Eike Lengemann3 ./. ./. 783 +123,5 1.750 Karsten Melching4 ./. ./. 1.975 -7,6 1.825 Swantje Michaelsen2 1.675 +9,0 1.825 -56,2 800 ./. Michaela Michalowitz 558 +267,2 2.050 -11,0 1.825 -4,1 1.750 Ernesto Nebot Pomar 1.675 +35,8 2.275 0,0 2.275 -16,5 1.900 Carsten Oppermann8 1.375 +21,8 1.675 -13,4 1.450 -39,1 883,33 Marc Perl9 ./. ./. ./. 633,33 Frank Straßburger 1.450 +41,4 2.050 -7,3 1.900 +7,9 2.050 Andrea Wemheuer7 ./. ./. 633 +140,9 1.525 Eberhard Wicke2 2.500 +12,0 2.800 -60,7 1.100 ./. Prof. Dr. Roland Zieseniß3 ./. ./. 1.158 +115,9 2.500

[1] Veränderung aufgrund Übernahme Vorstandsvorsitz ab 01.06.2021 [2] Vorstandsmitglied seit 01.06.2021 [3] Vorstandsvorsitzender bis 31.05.2021 1Aufsichtsratsmitglied seit 05.09.2022 Drews 2 Aufsichtsratsmitglied bis 25.08.2022 Wicke, Hane, Jacobs, Michaelsen 3 Aufsichtsratsmitglied seit 25.08.2022 Zieseniß, Lengemann, Clausen 4 Aufsichtsratsmitglied seit 01.01.2022 Melching, di Michele 5 Aufsichtsratsmitglied bis 31.12.2021 Köhler, Degener 6 Aufsichtsratsmitglied bis 31.05.2022 Ball 7 Aufsichtsratsmitglied seit 26.08.2022 Wemheuer 8 Aufsichtsratsmitglied bis 31.08.2023 Oppermann 9 Aufsichtsratsmitglied seit 31.08.2023 Perl IV. Berücksichtigung der Billigung des Vergütungsberichts 2022 Die Hauptversammlung der ÜSTRA hat am 31. August 2023 unter Tagesordnungspunkt 5 den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 mit einer Mehrheit von 99,92 % der abgegebenen Stimmen gebilligt. Aufgrund dieser Billigung bestand für Vorstand und Aufsichtsrat keine Veranlassung, das jeweils am 15. Juli 2021 von der Hauptversammlung gebilligte Vergütungssystem, dessen jeweilige Umsetzung oder die Art und Weise der Berichterstattung zu hinterfragen oder zu ändern. Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG An die ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, Hannover Prüfungsurteil Wir haben den Vergütungsbericht der ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, Hannover, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft. Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Vergütungsberichts. Grundlage für das Prüfungsurteil Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870 (09.2023)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem Standard ist im Abschnitt "Verantwortung des Wirtschaftsprüfers" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW Qualitätsmanagementstandards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten. Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. Verantwortung des Wirtschaftsprüfers Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hierüber ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben. Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft.

Hannover, den 25. April 2024 KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bienert

Wirtschaftsprüferin Beyer

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Das Grundkapital unserer Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt EUR 67.490.528,32 Euro (gerundet) und ist eingeteilt in 26.400.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 26.400.000.

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48, 81241 München, Deutschland

eMail: anmeldung@linkmarketservices.eu

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48, 81241 München, Deutschland

eMail: uestra@linkmarketservices.eu

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48, 81241 München, Deutschland

eMail: uestra@linkmarketservices.eu

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48, 81241 München, Deutschland

eMail: uestra@linkmarketservices.eu

z.Hd. des Vorstands

Am Hohen Ufer 6

30159 Hannover, Deutschland Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden, sofern sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht sowie solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Außerdem werden sie unter https://www.uestra.de/hauptversammlung bekannt gemacht und dadurch allen Aktionären mitgeteilt. 2. Gegenanträge und Wahlvorschläge Jeder Aktionär hat das Recht, Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung zu stellen (§ 126 Abs. 1 AktG) sowie Wahlvorschläge hierzu zu machen (§ 127 AktG). Die Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an die nachfolgende Anschrift oder E-Mail-Adresse zu richten: ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48, 81241 München, Deutschlande

Mail: gegenantraege@linkmarketservices.eu

Hannover, im Juli 2024 ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft Der Vorstand