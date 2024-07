Der Boom der Elektroautos steht wohl erst noch bevor. Er erfordert in den kommenden Jahren einen deutlichen Ausbau von Stromtankstellen. Und dies wird auch für einige Kommunen zur Herausforderung. Gerade hat die bundeseigene NOW GmbH, die auch Dach der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur (NLL)'ˆist, eine neue Studie zum erforderlichen Zuwachs an Ladestellen für E-Fahrzeuge veröffentlicht. Erstellt hat sie in deren Auftrag das Reiner Lemoine Institut. Es hat dabei verschiedene Szenarien berechnet. ...

