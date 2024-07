Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die gestrige EZB-Zinsentscheidung brachte keine Überraschung, so die Deutsche Börse AG.Keine Leitzinsänderung, keine Erwartungsänderung. "Die EZB-Entscheidung, das Statement und die Äußerungen von Lagarde haben die Zinssenkungserwartungen per Saldo nicht wesentlich verändert", berichte Anleiheanalyst Ralf Umlauf von der Helaba. Nur die Volatilität habe etwas zugenommen. "Auch das Attentat auf US-Präsidentschaftskandidat Trump hat sich am Anleihemarkt nicht ausgewirkt", erkläre Rentenhändler Arthur Brunner von der ICF Bank. Die Umsätze seien allgemein eher dünn. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...