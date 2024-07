Der US-amerikanische Versicherungskonzern Travelers hat im zweiten Quartal einen bemerkenswerten Erfolg erzielt. Mit einem Kerngeschäftsgewinn von 585 Millionen Dollar übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich. Diese positive Entwicklung steht in starkem Kontrast zum Vorjahreszeitraum, in dem der Versicherer aufgrund hoher Zahlungen für Naturkatastrophen lediglich 15 Millionen Dollar im Kernbereich erwirtschaftete. Der Umsatz stieg um zwölf Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar, was die finanzielle Stärke des Unternehmens unterstreicht.

Aktienperformance im Fokus

Die erfreulichen Quartalszahlen könnten sich positiv auf den Aktienkurs auswirken. In den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete das Wertpapier bereits einen Anstieg von knapp 30 Prozent. Derzeit notiert die Aktie bei etwa 220 Dollar, nur knapp unter ihrem Höchststand von 233 Dollar Anfang April. [...]

