ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - UBS hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen zum zweiten Quartal von 685 auf 750 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Videostreaming-Marktführer habe bei der Zahl der Neukunden die Schätzung der schweizerischen Großbank und die Markterwartung deutlich übertroffen, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Netflix sei der Hauptnutznießer der Rationalisierung des Wettbewerbs im Direktvertrieb an die Kunden./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / 02:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2024 / 02:37 / GMT





ISIN: US64110L1061