Frankfurt/Main - Der Präsident der Deutschen Bundesbank hält es durchaus für realistisch, dass es im nächsten Jahr ein zusätzliches Wachstum von 0,5 Prozentpunkten geben kann.



"Wir rechnen das jetzt mal nach bei der Bundesbank, aber die ersten Indikatoren, die ich habe, die gehen schon in die Richtung", sagte Bundesbank-Chef Joachim Nagel RTL/ntv. Dabei geht es um mögliche steuerliche Anreize für qualifizierte Fachkräfte, oder dafür, länger zu arbeiten.



Ein solches Signal hält er für besonders wichtig, das gäbe einen zusätzlichen Push: "Dazu gehört nämlich auch, dass die Stimmung im Land ein Stück weit gedreht wird. Die Menschen müssen zuversichtlicher werden, deswegen kann so ein Wirtschaftspaket in der Größenordnung einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wieder mehr Zuversicht im Land entsteht, weil das kann dann letztendlich auch dafür sorgen, dass das Wirtschaftswachstum weiter angeschoben wird", sagte Nagel.



"Und wir benötigen höhere Wachstumsraten als 1,2 Prozent, wie wir es sehen für das nächste Jahr. Ich würde mir wünschen, dass wir endlich in Deutschland auch mal wieder Wachstumsraten sehen, die eine Zwei vor dem Komma haben", so der Bundesbank-Chef.