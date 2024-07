Kornelius Purps (antea): Im Börsen-Twister mit Donald Trump

19.07.2024 -

In einer Woche öffnet der "Hamburger Dom" mal wieder seine Pforten. Auf die magenstabilen Besucher wartet wie üblich ein abwechslungsreiches Programm aus Wellenkarussell, Achterbahn, Glasirrgarten und Geisterbahn. Wer das alles jetzt schon erleben will, muss sich einfach nur in den Börsen-Twister setzen. Schutzbü-gel runter, die plastikgewordene Bitcoin-Attrappe als Fahrschein abgeben und los geht's. Vom Trump Trade rast man in den Fed Turn, dahinter ruckeln die Earnings Bumps, bevor es schließlich in die Great Rotation geht. Wie lange wird diese Fahrt dauern, welches Streckenelement schüttelt einen am stärksten durch und in welchem Zustand erreicht man das Ziel?

(...)