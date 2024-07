Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag nach deutlichen Vortagsverlusten einigermassen gefangen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0887 US-Dollar gehandelt und damit praktisch auf dem gleichen Niveau wie im frühen Handel. Auch zum Franken waren die Bewegungen sehr gering. Das EUR/CHF-Paar wurde am frühen Abend bei 0,9678 gehandelt nach 0,9670 Franken am Morgen, bei USD/CHF waren es 0,8890 nach 0,8883 Franken. Nach den geldpolitischen ...

