New York Times berichtet: Joe Biden könnte sich zurückziehen! Gefährdet das den Bitcoin-Bullrun?

Eigentlich schien das Rennen um die US-Präsidentschaft klar. Auf der einen Seite der amtierende Präsident Joe Biden von den Demokraten, auf der anderen Seite Donald Trump für die Republikaner. Auch der Ausgang dieses Wahlkampfes schien in den letzten Wochen immer klarer zu werden.

Hatten die beiden Kandidaten anfangs noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen in den Umfragen, verschob sich dieses Verhältnis in den letzten Wochen klar zugunsten von Donald Trump. Während dieser als positiv für den Kryptomarkt angesehen wird, haben die Anleger für Joe Biden weniger Sympathie übrig. Dennoch könnte ein Rückzug von Joe Biden große Probleme für den nächsten Bull Run mit sich bringen.

BREAKING: President Biden has 'begun to accept the idea that he may not be able to win in November and may have to drop out of the race' - New York Times pic.twitter.com/yLsJrPdHsa - Radar (@RadarHits) July 19, 2024

Was passiert, wenn Biden einen Rückzieher macht?

In den letzten Wochen hat Joe Biden merklich an Unterstützung in den eigenen Reihen verloren. Nach seinem fast schon als peinlich zu bezeichnenden verwirrten Auftritt im TV-Duell mit seinem Konkurrenten Trump, wurden die Stimmen immer lauter, die einen Rückzug von Joe Biden aus der Kandidatur verlangten. Während Außenstehende die Amtsfähigkeit des 81-Jährigen schon seit Langem anzweifeln, scheinen sich diese Zweifel nun bis in die vorderste Reihe der Demokraten verbreitet zu haben.

Laut verschiedener Quellen soll Joe Biden auf die Art zum Rücktritt bewegt werden. Sein Wahlkampfteam dementiert entsprechende Gerüchte zwar nach wie vor, Biden selbst hat sich allerdings noch nicht zu Wort gemeldet. Angeblich kuriert er eine Corona-Erkrankung aus und tritt deshalb nicht öffentlich auf.

BREAKING: Sources say Biden has agreed to step down as the Democratic nominee and will not endorse Kamala Harris as his successor pic.twitter.com/bEEdQFNO7J - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) July 18, 2024

Einige Quellen behaupten, vor allem auf X (ehemals Twitter), dass Biden bereits seinen Rücktritt beschlossen habe. Nachfolgerin soll seine Stellvertreterin Kamala Harris werden. Diese wäre im Falle eines Wahlsieges die erste weibliche US-Präsidentin. Allerdings wurde keine dieser Meldungen bislang offiziell bestätigt, weshalb noch alles offen zu sein scheint.

Trump untermauert indessen seine Rolle als Freund des Kryptomarktes

Während Joe Biden sich öffentlich bedeckt hält, nutzt sein Konkurrent Donald Trump die Zeit, um sich weitere Stimmen der Kryptoanleger zu sichern. So erklärte er, er werde als Präsident dafür sorgen, dass die Zukunft des Bitcoins und die Zukunft des gesamten Kryptomarktes in den USA gemacht wird. Auch einer möglichen digitalen Zentralbankwährung erteilte er eine klare Absage.

Donald Trump Sends A Strong Message To Crypto Investors In The USA!!



"I Will Ensure That The Future Of Bitcoin and The Future Of Crypto Are Made In The USA"



He continued: " I Will Never Allow The Creation Of A Central Bank Digital Currency"



Comment Below & Follow… pic.twitter.com/M6NDQw9sOd - Good Morning Crypto (@AbsGMCrypto) July 19, 2024

Ein Rückzug von Joe Biden würde Donald Trump zwar einen Sieg etwas schwieriger machen, dennoch haben die Demokraten und ihr Ansehen bei den US-Wählern bedingt durch das ganze Chaos stark gelitten. Es ist fraglich, ob sie diesen Vertrauensverlust bis November wieder aufholen können.

Einen Sieg von Trump würde der Kryptomarkt nahezu sicher mit starken Kurssteigerungen feiern. Jedoch ist anzunehmen, dass auch Kamala Harris liberaler gegenüber dem Kryptomarkt wäre, als Joe Biden. Egal wer gewinnt, am Ende könnte der Kryptomarkt als Sieger hervorgehen. Das könnte vor allem neuen Meme Coins wie The Meme Games ($MGMES) zu starken Kursanstiegen verhelfen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.