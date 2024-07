LEAP ist das erste für diese Anwendung zertifizierte Triebwerk

Inbetriebnahme noch in diesem Jahr erwartet

A321XLR bietet die größte Reichweite der A320neo-Familie

CFM International feiert die Zertifizierung des Airbus A321XLR mit LEAP-Triebwerken durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA). Der A321XLR ist das fünfte Flugzeug der A320neo-Familie mit LEAP-Triebwerken. Begleitend zur Zertifizierung des Flugzeugs erfolgten Aktualisierungen der Musterzulassungen für das Triebwerk, die die EASA und die US-amerikanische Federal Aviation Administration (FAA) am 10. Juli erteilten.

"Die Zertifizierung des mit CFM-Antrieben ausgestatteten A321XLR stellt einen wichtigen Wendepunkt dar, der unseren Betreibern eine deutlich größere Flexibilität bei der Routenplanung bietet", sagte Gaël Méheust, Präsident und CEO von CFM International. "Das Triebwerk wurde immer mit einer Schubkraft von 35.000 Pfund für Flugzeuge mit größerer Reichweite und höherem maximalen Startgewicht konzipiert. Daher waren keine Triebwerksmodifikationen erforderlich, was den Betreibern den zusätzlichen Vorteil einer vollständigen Kompatibilität mit ihren bestehenden Flotten der A320neo-Familie bietet."

Während sich die Luftfahrtbranche auf der Farnborough International Airshow trifft, können die Fachbesucher eine Vorführung des mit LEAP-Triebwerken ausgestatteten A321XLR im Flug sehen. Bisher haben sich 11 Fluggesellschaften und Leasinggeber für LEAP-Triebwerke als Antrieb für mehr als 190 Flugzeuge vom Typ A321XLR entschieden. Zählt man die A321LR und A321neo hinzu, bevorzugen mehr als 70 Kunden LEAP-Triebwerke für mehr als 2.300 große Langstrecken-Standardrumpfflugzeuge von Airbus.

Die LEAP-Triebwerksfamilie von CFM bietet im Vergleich zu Triebwerken der vorherigen Generation einen um 15 bis 20 Prozent geringeren Treibstoffverbrauch und CO2-Ausstoß sowie eine deutlich verbesserte Lärmvermeidung. Mit mehr als 3.300 Flugzeugen mit LEAP-Antrieb im Einsatz haben die Kunden von CFM dank dieses Triebwerks 35 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermieden.* Das Triebwerk war die erfolgreichste Produkteinführung in der 50-jährigen Geschichte von CFM und konnte die schnellste Steigerung der Triebwerksflugstunden in der Branche verzeichnen in nur acht Jahren wurden mehr als 50 Millionen Stunden erreicht.

*Im Vergleich zu den gleichen Flügen mit CFM56-Triebwerken.

Über CFM International

Als 50/50-Joint-Venture zwischen GE Aerospace und Safran Aircraft Engines hat CFM International seit seiner Gründung im Jahr 1974 die internationale Zusammenarbeit neu definiert und dazu beigetragen, den Kurs der kommerziellen Luftfahrt zu ändern. Heute ist CFM der weltweit führende Lieferant von Triebwerken für Verkehrsflugzeuge mit einer Produktlinie, die den Branchenstandard für Effizienz, Zuverlässigkeit, Beständigkeit und optimierte Betriebskosten setzt. CFM produziert die Familie der LEAP-Triebwerke und unterstützt LEAP- und CFM56-Flotten für Betreiber weltweit: www.cfmaeroengines.com

CFM, CFM56, LEAP, RISE und das CFM-Logo sind Marken von CFM International, einem Gemeinschaftsunternehmen mit 50:50-Beteiligung von Safran Aircraft Engines und GE.

