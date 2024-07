Der Schweizer Pharmariese Novartis verzeichnete am Freitag einen Kursrückgang an der Börse in Zürich. Die Aktie des Unternehmens gab um 0,8 Prozent nach und notierte bei 94,33 CHF. Dieser Rückgang folgte auf eine Abstufung durch die Deutsche Bank Research, die ihre Empfehlung von "Kaufen" auf "Halten" senkte und das Kursziel von 110 auf 105 Franken reduzierte.

Globale IT-Ausfälle beeinflussen Marktgeschehen

Zusätzlich zur Analystenabstufung belasteten weltweite IT-Ausfälle, die von der Cybersicherheitsfirma CrowdStrike ausgingen, das Marktgeschehen. Diese Störungen betrafen verschiedene Sektoren, darunter Luftfahrt, Banken und Gesundheitswesen. Obwohl Schweizer Unternehmen weniger betroffen schienen, wurden am Flughafen Zürich Störungen gemeldet. Diese Faktoren trugen zur allgemeinen Unsicherheit bei und verstärkten den Abwärtstrend bei Novartis und anderen Schweizer Aktien.

