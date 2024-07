Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnete am Handelstag einen spürbaren Rückgang an der XETRA-Börse. Im Tagesverlauf fiel der Kurs um 1,7 Prozent auf 42,54 Euro, wobei das Handelsvolumen 244.443 Aktien betrug. Diese Entwicklung reiht sich in einen breiteren Trend ein, der die Aktie seit ihrem 52-Wochen-Hoch von 54,94 Euro am 26. Juli 2023 unter Druck setzt. Der aktuelle Kurs liegt somit etwa 29 Prozent unter diesem Höchststand.

Prognosen und Dividenden

Trotz des Kursrückgangs bleiben Analysten optimistisch und setzen das mittlere Kursziel bei 56,67 Euro an. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 2,56 Euro je Aktie erwartet, was der Ausschüttung des Vorjahres entspricht. Die Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 16,05 Euro je Aktie. Anleger blicken nun gespannt auf die Veröffentlichung der Q2 2024-Ergebnisse, die für den 13. August 2024 geplant ist.

