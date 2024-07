Diese Memecoins bringt Elon Musk mit seinen Tweets zum Pumpen

Der berühmte Unternehmer Elon Musk ist schon in der Vergangenheit mehrfach der Marktmanipulationen beschuldigt worden, da seine Aussagen einen enormen Einfluss auf die Kurse von Vermögenswerten gehabt haben. Während er zuvor wegen Dogecoin und Tesla in Verruf geraten ist, nutzen andere genau diese Chancen, um mit ihnen hohe Gewinne zu erzielen. Nun wurden einige neue Memecoins von Elon Musk in die Höhe getrieben und ein weiterer könnte bald folgen. Erfahren Sie jetzt alles darüber in diesem Beitrag!

PolitiFi-Memecoins pumpen durch Elon Musk

Der heutige Anstieg der PolitiFi-Memecoins fand zu einer Zeit statt, als Elon Musk auf seinem X-Profil einen Beitrag mit den Worten "Make America Great Again" geteilt hat. Damit bezog er sich auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und seine Wahlkampagne.

Make America Greater Again pic.twitter.com/NRxZkWbbi7 - Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2024

Bereits zuvor hat Musk seine Unterstützung für Konservative und Trump ausgedrückt. Zudem stellt er dem ehemaligen Präsidenten einen unabhängigen und weitverbreiteten Social-Media-Kanal als Plattform zur Verfügung, auch wenn er sein eigenes Truth Social herausgebracht hat.

https://x.com/elonmusk/status/1811783320839008381

Bereits zuvor haben die Tweets von Elon Musk Memecoins wie Dogecoin explodieren lassen. Denn die Kryptoinvestoren achten genausten auf seine Worte, um aus ihnen möglichen Profit zu schlagen. So hat Musk auch heute wieder die Memetoken-Märkte angetrieben.

Laut den Angaben von CMC stiegen die PolitiFi-Memecoins heute um 9,33 %, da diese größtenteils in Anlehnung an Donald Trump und MAGA entstanden sind. Zu ihnen zählen der Marktführer $TRUMP mit einem Plus von 10,62 %, $MAGA mit 7,11 %, $MVP mit 16,75 % und $BABYTRUMP mit 10,12 %.

Aber auch von den im Zuge des Attentats erstellten PolitiFi-Memecoins konnte Fist Pump Trump um 14,04 % und Fear Not um 7,34 % steigen. Andere von ihnen haben hingegen enttäuscht, wie THE EAR STAYS ON, der um 30,93 % fiel. Ebenso verlor Fight to MAGA 17,75 %, LONG LIVE TRUMP 3,16 % und FIGHT FIGHT FIGHT 11,84 %.

Somit konnten vorwiegend die etablierteren PolitiFi-Memecoins von dem Optimismus profitieren. Zudem haben sie einen stärkeren Bezug zu MAGA (Make America Great Again). Andere waren hingegen nur kurzfristige Trends wie THE EAR STAYS ON.

Elon Musk bringt Non-Playable Character Coin zum explodieren

Allerdings hat Elon Musk noch mit einem weiteren Tweet heute den Memecoin-Markt in Aufruhr versetzt. Denn in diesem ist ein Videoausschnitt von dem bekannten Podcast von Joe Rogan zu sehen, in welchem er seinen Interviewgast fragt, was ein NPC ist. Daraufhin erwiderte die andere Person, dass es das wichtigste Meme in seiner Lebenszeit sei.

Dann erklärt er, dass es in den Videospielen Personen gibt, welche in den Geschäften arbeiten und vom Computer gesteuert werden, aber ansonsten kein Leben außerhalb des Geschäfts hätten. Der Meme spielt darauf an, dass die meisten Menschen keinen Geist hätten und nur das in ihr Script einprogrammierte ausführen, wie in dem Film "The Matrix".

https://x.com/elonmusk/status/1814550221361119328

Dieses im Jahr 2018 berühmt gewordenen Meme hat auch der Non-Playable Coin als Markenzeichen gewählt. Er lässt sich sowohl als NFT als auch als Memecoin handeln, wobei er ein Hybrid aus beidem darstellt, der auch als Meme-Fungible Token (MFT) bekannt ist.

Ebenso bietet Non-Playable Coin einen Bildgenerator, mit dem sich die NPCs manuell personalisieren lassen. Zudem gibt es einen KI-NPC-Bildgenerator, bei dem man durch die Eingabe von Text ein Bild erstellen kann. Diese können nicht nur als Bild gespeichert, sondern ebenso als NFTs geschürft werden.

Mithilfe der Unterstützung von Elon Musk konnte der NPC-Coin am heutigen Tag um 22,41 % steigen. Somit kommt er mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 193,9 Mio. USD und Platz 21 der größten Memecoins. Allein über die vergangenen 30 Tage hat 65,55 % an Wert gewonnen.

Dieser Memecoin könnte als Nächstes durch Musk pumpen

Schon am 26. Juli werden die Olympischen Spiele in Frankreich beginnen und bis zum 11. August die Aufmerksamkeit eines Milliarden-Publikums auf sich ziehen, wobei es zuletzt 3 Mrd. Zuschauer waren. Bereits jetzt können sich Investoren mit Meme Games den passenden Memecoin für diesen Narrativ sichern und möglicherweise überdurchschnittlich profitieren.

Auch Elon Musk beschäftigt sich zeitweise mit Sportveranstaltungen und ein Tweet von ihm über die Olympischen Spiele könnte einen ähnlich explosiven Effekt wie auf die PolitiFi-Coins, NPC oder Dogecoin haben.

Mit seinem Humor und der Viralität könnte Meme Games auch die Aufmerksamkeit der Profisportler und Fans auf sich ziehen. Ebenfalls sind Marketingkampagnen bei der größten und prestigeträchtigsten Sportveranstaltungen der Welt denkbar, wie es zuvor am Times Square, Las Vegas und anderen Orten mit anderen bekannten Memecoins der Fall war.

Zudem entwickeln sich Memetoken immer stärker zu Maskottchen. Somit wäre es auch denkbar, dass sich Meme Games im späteren Verlauf zu einem inoffiziellen Marken- oder Erkennungszeichen für Sportler entwickeln könnten. Bisher gibt es noch keine Pläne dafür, allerdings werden einige Memetoken über die Zeit immer nützlicher.

Schon jetzt beinhaltet Meme Games ein Spiel, mit dem die Teilnehmer Kryptowährungen als Belohnung verdienen können. Dafür wählt man einfach den favorisierten Meme-Charakter und kann dann im Wettkampf eine Belohnung erhalten. Zudem ist es möglich, durch eine mehrfache Teilnahme zusätzliche Gewinne zu erzielen.

Das Verkaufstempo von Meme Games nimmt mit Annäherung an die Olympischen Spiele weiter zu. Bisher wurden schon Coins im Wert von 196.663 USD verkauft, da sich die Investoren die besten Konditionen sichern wollen. Noch können die $MGMES-Token für 0,00905 USD erworben werden und es wird eine Staking-Rendite von 1.366 % gezahlt.

