Ein hervorragendes Schnäppchen: Diese Aktie ist ein Muss für den Silber-Bullenmarkt

Anzeige / Werbung

Acht Analysten haben das Unternehmen mit einer Kaufempfehlung versehen

Liebe Leserinnen und Leser,

Silber wird seit langem als Zahlungsmittel verwendet und gilt als wertvoll an sich, sei es in Form von Münzen oder als Schmuck.

Silber hat sich auch in der heutigen Wirtschaft als unverzichtbarer Rohstoff erwiesen. Seine elektrische Leitfähigkeit macht es für Computerchips und Solarmodule unverzichtbar. 11 % des weltweit verwendeten Silbers werden für Photovoltaikzwecke und 33 % für elektrische Anwendungen verwendet.

Es hat auch antiseptische Eigenschaften, wodurch es für einige medizinische Behandlungen nützlich ist.

Bei Silber besteht sowohl eine industrielle als auch eine monetäre Nachfrage, sodass sowohl in positiven als auch in negativen Konjunkturszenarien ein Wert entsteht.

Der Silberpreis steigt derzeit, liegt aber immer noch deutlich unter den beiden vorherigen Höchstständen von 2011 und 1980 (insbesondere unter Berücksichtigung der Inflation).

Quelle: Tradingview

Der Großteil der heutigen Silberproduktion ist ein Nebenprodukt des Abbaus anderer Metalle wie Kupfer oder Gold. Daher sind reine Silberproduzenten eher selten.

Vizsla Silver (A40EG3) steht derzeit im Fokus der Anleger, da das Unternehmen beeindruckende Fortschritte auf seinem Panuco-Projekt in Sinaloa, Mexiko, erzielt.

Die jüngsten Bohrergebnisse von Vizsla Silver sind bemerkenswert. Die Bohrungen haben nicht nur die bekannten Zonen mit hochgradiger Mineralisierung erweitert, sondern auch neue, bedeutende Gold- und Silberwerte außerhalb der aktuellen Ressourcengrenzen entdeckt.

Die laufenden Infill-Bohrungen bei Copala, wo wahrscheinlich der erste Abbau stattfinden wird, zeigen weiterhin eine außergewöhnliche Mineralkontinuität.

Michael Konnert, Präsident & CEO Von Vizsla Silver

Die Exploration von Vizsla Silver hat zur Entdeckung mehrerer hochgradiger Adern geführt. Da die Mineralkontinuität zwischen diesen Adern zunimmt, schreitet die Exploration voran und führt zur Identifizierung eines Gebiets, das sehr reich an Edelmetallen ist und ein zukünftiges Ziel für Bergbauaktivitäten darstellt.

Übersichtskarte der jüngsten Bohrungen in der Copala-Struktur

Die Höhepunkte der Bohrergebnisse:

Bohrloch CS-24- 366 ergab 2.398 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent (AgEq) über 7,00 Meter wahre Breite (mTW) (1.898 g/t Silber und 9,51 g/t Gold)

Einschließlich 5.385 g/t AgEq über 0,56 mTW (3.950 g/t Silber und 25,40 g/t Gold) und, 4.457 g/t AgEq über 1,29 mTW (3.430 g/t Silber und 18,95 g/t Gold)

Bohrloch CS-24-359 ergab 1.027 g/t AgEq über 7,80 mTW (788 g/t Silber und 4,40 g/t Gold).

Einschließlich 6.343 g/t AgEq über 0,86 mTW (5.010 g/t Silber und 25,30 g/t Gold) und: 1.749 g/t AgEq auf 0,53 m TW (1.360 g/t Silber und 7,26 g/t Gold)

Bohrloch CS-24-361 ergab 2.023 g/t AgEq über 3,50 mTW (1.617 g/t Silber und 7,83 g/t Gold).

Einschließlich 6.331 g/t AgEq über 0,39 mTW (5.230 g/t Silber und 22,30 g/t Gold)

Bohrloch CS-24-363 ergab 2.193 g/t AgEq über 2,68 mTW (1.831 g/t Silber und 7,47 g/t Gold).

Einschließlich 4.787 g/t AgEq über 0,78 mTW (4.040 g/t Silber und 15,75 g/t Gold)

Vizsla Silver setzt sein Infill-Bohrprogramm fort, um die Kontinuität der Mineralisierung zu bestätigen und die hochgradigen Zonen näher an der Oberfläche zu erweitern. Diese Bohrungen zielen insbesondere auf die Ultra hochgradigen Zonen bei Copala.

Das Ziel ist es, das Risiko des Projekts im Vorfeld der Preliminary Economic Assessment (PEA) zu verringern, die für Anfang Q3 2024 geplant ist

Erfolgreiche Infill-Bohrungen für die PEA und erneute "Kauf"-Empfehlung der Analysten

Wie Sie erfahren haben meldete das Unternehmen auch die höchstgradige Bohrung, die jemals auf dem Projekt gebohrt wurde:

9920 g Silber pro Tonne

663 g Gold pro Tonne

Diese Ergebnisse zählen zu den hochgradigsten Goldabschnitten, die bisher auf dem Panuco-Projekt gebohrt wurden.

Strategische Unternehmensentwicklung

Vizsla Silver hat kürzlich die erfolgreiche Ausgliederung von Vizsla Royalties bekannt gegeben. Durch die Abspaltung seiner 100-prozentigen Tochtergesellschaft kann sich das Unternehmen neu organisieren und seine Ressourcen effizienter nutzen.

Diese strategische Entscheidung ermöglicht es Vizsla Silver, sich voll auf die Exploration und Erschließung des Panuco-Distrikts zu konzentrieren.

Acht Analysten haben das Unternehmen mit einer Kaufempfehlung versehen

Die Analysten sind von Vizsla Silver überzeugt. Acht Analysten haben das Unternehmen mit einer Kaufempfehlung versehen, wobei die Kursziele zwischen 2,50 und 4,13 US-Dollar pro Aktie liegen.

Mit den beeindruckenden Bohrergebnissen und der positiven Analystenbewertung hat Vizsla Silver das Potenzial, einer der weltweit größten Silberprimärproduzenten zu werden.

Mit einer vielversprechenden Zukunft vor sich und einem attraktiven Einstiegskurs für Investoren ist Vizsla Silver eine spannende Option für diejenigen, die in die Silberbranche investieren möchten.

Mit positiven Analystenbewertungen und einer klaren Zukunftsstrategie hat Vizsla Silver das Potenzial, eine führende Position im globalen Silbermarkt einzunehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie einfach www.vizslasilvercorp.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Vizsla Silver wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA92859G6085