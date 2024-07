Die Börsen werden politischer. Am Dienstag hat schon mutmaßliche China-Sorge den DAX belastet, nun ziehen die USA nach. Nicolas hatte im Webinar schon eine Einordnung von J.D Vance vorgenommen, der sehr vielschichtig ist gemessen an seinen 39 Jahren. Kind der weissen "Unterschicht" des Rust Belt, später im Silicon Valley mit Peter Thiel verbunden, nun eher Tech-Kritiker. Diese Kritik wird möglicherweise auch in den Nasdaq-Futures gespielt, die rot notieren. Dazu kommen neue Statements vom möglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...