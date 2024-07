Brüssel - Das Präsidentschaftsrennen in den USA ist nach Ansicht der Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) noch nicht entschieden.



"Wenn Joe Biden sich zurückzieht, ist Kamala Harris am Start", sagte Strack-Zimmermann der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Das würde sicherlich Kräfte bei ihr entfalten, die sie aufgrund ihrer bisherigen Aufgaben nicht zeigen konnte."



Die FDP-Politikerin ergänzte, auch wenn man medial das Gefühl bekomme, "die Messe sei bereits gelesen, so ist das Rennen um die Präsidentschaft selbstverständlich noch offen". Mitentscheidend werde allerdings sein, wen Harris an ihrer Seite als zukünftigen Vizepräsidenten nominiere. "Sie muss nämlich die eigenen Wähler mobilisieren, aber auch die Republikaner, die auf keinen Fall Trump unterstützen wollen und sich heimatlos fühlen", sagte Strack-Zimmermann.