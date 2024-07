Berlin - Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, wirbt eindringlich für das von ihm und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vorgeschlagene Dienst-Modell, damit mehr junge Erwachsene zur Truppe kommen.



"Wir brauchen einen Wehrdienst dringend, weil damit die späteren Reservistinnen und Reservisten ausgebildet werden, auf die wir im Verteidigungsfall zurückgreifen können müssen", sagte der General dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). Das neue Wehrdienstmodell sei auch "ein Zeichen nach außen" und "Maßnahme der Abschreckung".



Trotz der Kritik aus den Reihen der FDP und der Unklarheit über das Zustandekommen des entsprechenden Gesetzes in der Ampelkoalition setzt der Generalinspekteur darauf, dass "bald alle jungen Männer einen Fragebogen ausfüllen müssen und in Kontakt mit der Truppe treten" würden: "Unabhängig davon möchte ich an die jungen Menschen in unserem Land appellieren, sich mit einer Frage auseinanderzusetzen: Bin ich bereit, Deutschland zu verteidigen?" Er hoffe, dass viele zur selben Antwort kommen würden wie er: "Unser Land, unsere Gesellschaft und gerade unsere Freiheit sind es wert, verteidigt zu werden."