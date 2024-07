EQS-Media / 22.07.2024 / 08:22 CET/CEST

Blue Elephant Energy nimmt ersten selbst entwickelten Solarpark in Deutschland in Betrieb

22.07.2024



Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy GmbH (BEE) hat am 18. Juli 2024 einen Solarpark mit einer Kapazität von rund 7,6 MWp in Deutschland in Betrieb genommen. Genau drei Jahre nach Abschluss eines Pachtvertrages für PV-Flächen in Deutschland erfolgte der erste Netzanschluss eines von BEE intern entwickelten PV-Projektes. Der Park bildet den Startschuss für BEE's internationale Entwicklungspipeline mit einer aktuellen Kapazität von insgesamt rund 4 GWp.



Der Solarpark befindet sich in der Kreis- und Hochschulstadt Meschede und wurde von dem deutschen Photovoltaik-Spezialisten greentech systems GmbH errichtet. Mit einer Kapazität von 7,62 MWp wird das Projekt jährlich rund 4.092 Tonnen CO 2 einsparen und das Äquivalent von 2.887 Haushalten mit Grünstrom versorgen. Das Projekt profitiert von einer Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und verfügt somit über langfristig gesicherte Umsatzerlöse. Die Finanzierung des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kreditbank AG (DKB). Mit einem Kreditvolumen von mehr als 14 Mrd. Euro ist die DKB die größte Finanziererin Erneuerbarer Energien in Deutschland.



Mit der Investition kann BEE sein deutsches Gesamtportfolio auf 169 MWp und das internationale Bestandsportfolio, welches PV- und Windparks in neun Ländern umfasst, auf 1.642 MWp erweitern.



"Mit der Inbetriebnahme unseres ersten eigens entwickelten Solarparks haben wir einen wichtigen Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte erreichen können", kommentiert Tim Kallas, Chief Investment Officer der Blue Elephant Energy GmbH. "In Deutschland haben wir weitere Projekte von mehr als 1 GWp in unserer Entwicklungspipeline, die wir in den nächsten Jahren umsetzen wollen. Damit unterstreichen wir die Bedeutung Deutschlands als einen unserer Kernmärkte und leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in Europa."



"Wir freuen uns, mit unserem erfahrenen Team Teil der Projektrealisierung von BEE zu sein", heißt es von Lars Petzold, Geschäftsführer der greentech systems GmbH. "Die Anlage in Meschede legt den Grundstein für eine gute weitere Zusammenarbeit."



Über Blue Elephant Energy GmbH:



Die Blue Elephant Energy GmbH entwickelt, erwirbt und betreibt Solarparks und Windparks in neun Ländern mit Fokus auf West- und Zentraleuropa. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurde ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von derzeit 1.642 MWp aufgebaut, wovon sich ein Teil im Bau befindet. BEEs erneuerbare Energieanlagen tragen zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei: Bis Ende 2023 hat die BEE 3.016.623 t CO 2 eingespart und 2.398.323 Haushalte mit sauberer Energie versorgt. Als Teil Ihrer ESG-Strategie trägt BEE direkt zu sozialen Projekten auf lokaler Ebene bei. BEE hat sich rund 4 GWp weitere Solarparkkapazität im Rahmen von eigenen Entwicklungsaktivitäten und Co- Entwicklungsvereinbarungen gesichert.



Kontakt:

Blue Elephant Energy GmbH

Karen Westphal

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

Fon: +49 40 320 27 21 0

Fax: +49 40 320 27 21 02

E-Mail: IR@blueelephantenergy.com





