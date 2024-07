Das Instrument HT7 GB00BMH3KM70 METALS ONE PLC LS-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.07.2024 und ex Kapitalmassnahme am 23.07.2024

The instrument HT7 GB00BMH3KM70 METALS ONE PLC LS-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.07.2024 and ex capital adjustment on 23.07.2024



The instrument 2XX NO0010716863 XXL ASA A NK -,40 EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.07.2024



The instrument GAG DE000A0Z26C8 GORE GERM.OFF.R.E. NA ON EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.07.2024 and ex capital adjustment on 23.07.2024



The instrument GPO AU000000GNX5 GENEX POWER LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.07.2024 and ex capital adjustment on 23.07.2024