Das Marktumfeld für die europäischen Airlines hatte sich in den vergangenen Monaten bereits eingetrübt, was relativ leicht an den Charts von Ryanair & Co abzulesen war. Heute hat der irische Billigflieger nun die Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Und diese dürften kaum für eine Trendwende sorgen. So sank Ryanairs Nettogewinn für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 (31.03.) auf 360 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von satten 46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. ...

