Im schwachen Marktumfeld ist die Aktie von Rheinmetall in der vergangenen Woche wieder unter die 500-Euro-Marke gefallen. Dabei ist die Nachfrage nach den Produkten des Rüstungskonzerns weiterhin groß. Der italienische Wettbewerber Leonardo will beim Joint Venture in Italien deshalb nun auch aufs Tempo drücken.Eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit ist bereits getroffen, um den Bedarf der italienischen Truppen zu decken. Doch nun müssen das Gemeinschaftsunternehmen zunächst gegründet und konkrete ...

