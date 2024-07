Der DAX startet mit leicht positiven Vorgaben in die neue Handelswoche. 20 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der deutsche Leitindex gegenüber dem Freitagsschluss rund 0,2 Prozent fester. Am Freitag hatte ein globaler IT-Ausfall für Verunsicherung an den Aktienmärkten gesorgt und vor allem US-Tech-Titel unter Druck gebracht. Am Wochenende gab zudem der amtierende US-Präsident Joe Biden bekannt, nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren zu wollen. Ein weiteres wichtiges Thema für die Anleger ist ...

